Cuba confirma cita con delegados EU

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LA HABANA. AP

El gobierno cubano confirmó ayer que las autoridades de la isla mantuvieron una reunión con funcionarios de Estados Unidos en el marco de las tensiones provocadas por cerco petrolero impuesto por Washington desde enero.

El encuentro había trascendido en medios de prensa a fines de la semana pasada, pero Cuba no se había referido al asunto.

“Puedo comentar que, en días pasados, tuvo lugar en La Habana una reunión bilateral entre altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, indicó Alejandro García del Toro, subdirector de asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, en declaraciones enviadas a Associated Press y luego publicadas en el periódico oficial Granma.

García, sin embargo, desmintió que hubiera mensajes de ultimátum o conminatorios como se publicó en medios de Estados Unidos.

“No hubo tono o planteamiento impositivo alguno, tampoco plazos conminatorios contrario a lo que se ha dicho por algunos medios de prensa”.