Horóscopo de hoy 21 de abril 2026: claves para aprovechar tus energías en cada signo

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ARIES 21/03-21/04

No es buen momento para andar apresurado. Aunque tengas la sensación de estar dando muchos rodeos lo mejor es actuar con cautela.

TAURO 22/04-21/05

Estarás muy exigente e intentarás por todas las maneras obtener confirmación de las verdaderas intenciones de tus colegas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Todo pasa velozmente, los cambios y el progreso se producen con rapidez. Sin embargo, tómate tu tiempo para disfrutar de cada momento.

CÁNCER 22/06-21/07

Es evidente que el buen estado físico te permite obtener buenos resultados. Entonces, adelante con las iniciativas

LEO 22/07-21/08

Hoy llega el momento de experimentar y de realizar huidas hacia delante. Nada de ataduras ni compromisos que te obstaculicen.

VIRGO 22/08-21/09

No esperes mucho de este día con todo el cosmos adverso. Enfrentamientos y obstáculos que sortearás sin dificultad.

LIBRA 22/09-21/10

Dispuesto a pasar un día intenso, aunque no te queden muchas energías. Bien contigo mismo pero regular con tu entorno.

ESCORPIO 22/10-22/11

Da rienda suelta a tus sentimientos. Todo indica logros positivos en el trabajo pero algunas agitaciones por problemas ajenos

SAGITARIO 23/11-21/12

Tienes ideas claras sobre cómo te gustaría que fuera tu vida en los próximos meses y este es el momento de hacerlas realidad.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Disgusto con un miembro de la familia que sistemáticamente rechaza tus propuestas. Enfréntalo, seguramente hay algo más.

ACUARIO 22/01-21/02

Lo que pensabas que era correcto, de repente parece errado. No te asustes, estás creciendo y tus necesidades cambian.

PISCIS 22/02-21/03

Dudas sobre las buenas intenciones, debes ser confiado. Las comunicaciones hoy están favorecidas con alguien a quien quieres.