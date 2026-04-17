Cuba está dispuesta defenderse de EEUU

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LA HABANA. AP

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró ayer que Cuba no desea una agresión militar por parte de Estados Unidos, pero que está dispuesta a dar batalla si se presenta.

El mandatario encabezó un mitin de cientos de personas en conmemoración del 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana en momentos de máxima tensión con Washington y luego de que el titular de la Casa Blanca impusiera cerco energético a la isla.

“El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como el 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuere inevitable, ganarla”, dijo el gobernante.

Donald Trump insistió con su idea de intervenir en Cuba como lo hizo en enero en Venezuela.