Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos.

Rodríguez designó este domingo una comisión para gestionar la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano, informó el ministro de Comunicación, Freddy Náñez.

En una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al término de un consejo de ministros, Ñáñez aseguró que Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, creó una instancia de "alto nivel" para la liberación de la pareja presidencial.