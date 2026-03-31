"Nos lo hicieron a todos": el Boli asegura "error" de procedimiento contra Chelsy Bautista no debe quedarse en impunidad

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El productor radial y Bolívar Balera, mejor conocido como el Boli, se solidarizó con la actriz y cantante Chelsy Bautista, luego de que, supuestamente, una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado realizaran un operativo por error dentro de su residencia en el Distrito Nacional el 23 de enero del 2026, a las 6:00 de la mañana.

En una publicación en sus redes sociales, junto a una imagen que dice "No fue a Chelsy", el Boli manifestó que "lo que pasó no es un simple "error" de procedimiento en contra de una artista".

"Esa puerta tumbada de madrugada, esas armas largas apuntando a la cama, ese robo descarado por parte de quienes deben cuidarnos y el descaro de que la justicia te mande a "enviar un correo" para quejarte... no se lo hicieron a ella. Se lo hicieron a mi hija. Se lo hicieron a mi madre. Se lo hicieron a mi hermana. Nos lo hicieron a todos", afirmó.

"Si la autoridad que se supone que debe protegerte es la misma que viola tu refugio más sagrado, ¿qué nos queda? Toda mi solidaridad para Chelsy y su familia, para ti @cheddyg mi amiga y compañera, pero.aobre todo aliada de las causas mas justas de este pais", añadió el Boli.

Advirtió que la situación no puede quedarse como una simple anécdota de impunidad.

Una querella interpuesta por Bautista sostiene que durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del inmueble fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, bienes que, según afirma, se encontraban dentro de la vivienda antes del ingreso de los participantes en el operativo.

Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella debido a la indiferencia que, a su juicio, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura haber hecho pública en distintas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una investigación efectiva.

“Además del robo, me siento burlada por la indiferencia de las autoridades frente a una situación tan grave”, expresó la querellante al referirse a los hechos denunciados.