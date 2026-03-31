Tiger Woods hará una pausa temporal del golf para recibir tratamiento

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Tiger Woods dijo que se retirará temporalmente para recibir tratamiento el martes, días después de que su vehículo se estrellara en Florida y fuera arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.

“Esto es necesario para que pueda priorizar mi bienestar y trabajar para lograr una recuperación duradera”, dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El martes, Woods se declaró inocente en su caso de conducir bajo los efectos del alcohol en Florida, horas después de que un informe del sheriff indicara que tenía analgésicos en el bolsillo y mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol en un accidente la semana pasada.

Según el registro judicial en línea del condado de Martin, Florida, Woods presentó una declaración escrita de no culpabilidad y planeaba renunciar a su comparecencia durante la audiencia de lectura de cargos el próximo mes.

Según el informe de detención publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, cuando fue interrogado en el lugar del accidente , Woods tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, las pupilas dilatadas y llevaba pastillas de opioides encima.

Los movimientos de Woods eran lentos y aletargados ; sudaba mientras hablaba con los agentes y les dijo que había tomado medicamentos recetados esa misma mañana, según el informe. Woods les dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y trasteando con la radio antes de chocar contra un camión que tenía delante, según el informe.

Según el informe, los agentes encontraron en su bolsillo dos pastillas blancas que fueron identificadas como hidrocodona, un opioide utilizado para tratar el dolor.

Cuando un agente le preguntó si tomaba algún medicamento recetado, Woods respondió: "Tomo algunos".

El abogado defensor de Woods, Douglas Duncan, no respondió a un correo electrónico ni a una llamada telefónica después de que se presentara la declaración de culpabilidad el martes.

Mark Steinberg, agente de Woods en Excel Sports, no ha respondido a los múltiples mensajes en los que se le solicitaban comentarios.

Según la oficina del sheriff, el golfista circulaba a gran velocidad por una carretera residencial junto a la playa en Jupiter Island cuando su Land Rover chocó contra el camión y volcó de lado. La oficina del sheriff señaló que Woods mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Según el informe, el camión sufrió daños por valor de 5.000 dólares.

El camionero y otra persona ayudaron a Woods a salir de su vehículo; el golfista tuvo que salir por el lado del pasajero. Ni Woods ni el camionero resultaron heridos.

Durante una prueba de sobriedad en el lugar, los agentes notaron que Woods cojeaba y que llevaba una media de compresión en la rodilla derecha. El golfista explicó que se había sometido a siete cirugías de espalda y más de veinte operaciones de pierna, y que se le bloqueaba el tobillo al caminar. Woods, que tenía hipo durante el interrogatorio, movió la cabeza continuamente durante una de las pruebas de sobriedad, y los agentes tuvieron que indicarle varias veces que mantuviera la cabeza recta, según el informe.

Woods, de 50 años, es la figura más influyente del golf y se ha convertido en uno de los atletas más reconocidos del mundo. Fue el primer afroamericano en ganar el Masters en 1997 y ha cautivado a los aficionados con récords que probablemente nunca se superarán.

Pero sus lesiones le impidieron lograr más, incluidas las sufridas en un accidente automovilístico en 2021 que dañó su pierna derecha tan gravemente que, según él, los médicos consideraron la amputación.

En el último accidente, Woods accedió a someterse a una prueba de alcoholemia que dio negativo, pero se negó a una prueba de orina, según informaron las autoridades. Fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza ocho horas después.

Nadie del entorno de Woods ni del PGA Tour —él forma parte de la junta directiva y preside el comité que está reformando el modelo de competición— ha hecho declaraciones desde su detención.

Woods, quien ha estado involucrado en numerosos accidentes a lo largo de los años, está acusado de conducir bajo los efectos del alcohol con daños materiales y de negarse a someterse a una prueba legal. Su comparecencia ante el juez está programada para el 23 de abril.

Tras un cambio en la ley de Florida el año pasado, negarse a someterse a una prueba de aliento, sangre u orina solicitada por un agente del orden público se convirtió en un delito menor, incluso para quienes lo cometen por primera vez.