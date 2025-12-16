Consulado de RD en Madrid: una transformación institucional para la diáspora, según Marte Piantini

Publicado por Ramieri Delgadillo Creado: Actualizado:

Colaboradora del periódico Hoy en España.

Reportaje especial basado en entrevista realizada al cónsul Marte Piantini en la nueva sede consular.

Madrid, España.- En la avenida Brasil, número 6, en el Distrito Tetuán, en la cercanías del Ministerio de Defensa y a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu, se encuentra el edificio donde ondea la bandera dominicana. Allí funciona la nueva sede del Consulado General de la República Dominicana en Madrid, una institución que durante más de medio siglo operó en condiciones que no correspondían al tamaño ni a la importancia de la diáspora dominicana en España.

En esa sede, el cónsul Jose Marte Piantini recibió a la periodista Ramieri Delgadillo, colaboradora del periódico HOY en Madrid, para una conversación extensa sobre la transformación institucional que afirma ha impulsado en menos de un año y sobre los desafíos que enfrenta la comunidad dominicana en territorio español.

“Durante mucho tiempo los dominicanos eran recibidos en un espacio que no estaba a la altura de su dignidad”, afirmó Piantini durante la entrevista. “Yo veía escenas que a cualquiera le romperían el alma: personas en sillas de ruedas que debían ser cargadas por escaleras para poder entrar. Eso no es humano. No es aceptable. Y no podía seguir ocurriendo”.

Un cambio postergado por más de medio siglo

Durante más de cincuenta años, la sede consular en Madrid operó en un local reducido, deteriorado y ajeno a las necesidades de una comunidad que ha crecido de manera constante. España es hoy el hogar de más de 270 mil dominicanos, siendo Madrid el principal punto de concentración.

El presidente Luis Abinader lo designó como cónsul general de la República Dominicana en Madrid, mediante el Decreto 390-24, función desde la cual impulsa la modernización consular.

Piantini recuerda su primera visita oficial al antiguo consulado. “Vi la realidad tal cual era, sin filtros. El espacio era indigno. Era difícil atender a la gente con la agilidad y el respeto que demanda un consulado. Y cada día llegaban más dominicanos. Era imposible ignorar lo que estaba delante de mis ojos. El cambio no era opcional. Era una deuda ética”, dijo en conversación con Delgadillo.

El traslado exigía no sólo voluntad política, sino también enfrentar un obstáculo mayor: el contrato del antiguo local. “Ese contrato era un impedimento enorme. Un documento firmado en términos que obligaban al Estado dominicano a pagar medio millón de euros solo para abandonar el local. Yo no podía creerlo”, recuerda. “Pero lo asumimos. Había que resolverlo”.

una conversación extensa sobre la transformación institucional que afirma ha impulsado en menos de un año y sobre los desafíos que enfrenta la comunidad dominicana en territorio español.

Tras meses de negociaciones con abogados y administradores del inmueble, Piantini logró reducir el monto a 35,400 euros. “Esa rebaja fue fundamental. Sin ella, este proyecto habría sido inviable. Hubo mucha estrategia, firmeza y, como suelo decir, la mano de Dios abriendo caminos”.

Un edificio pensado para la gente

El nuevo consulado es amplio, moderno y accesible. Todo está diseñado para que el ciudadano entre y perciba un trato digno desde el primer paso. Accesos adecuados, amplios pasillos, oficinas integradas y una sensación general de orden marcan la diferencia.

“Mi visión era simple: que el dominicano sintiera orgullo al entrar”, explicó Piantini a la periodista. “Que no viera un consulado como una carga, sino como un apoyo. Por eso invertimos en accesibilidad, en tecnología, en limpieza, en orden. El dominicano merece llegar a un sitio donde se sienta respetado y bienvenido”.

La sede integra en un mismo espacio los servicios de la Junta Central Electoral, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Tribunal Superior Electora (JCE)l, notarización, certificaciones y apostillas. “Ahora la persona viene y resuelve todo. Sin subir escaleras, sin hacinamiento, sin incomodidades”, señaló.

Atención al ciudadano: cambiar la cultura, no solo las paredes

El cónsul explicó que una institución pública sólo es efectiva cuando el trato acompaña la infraestructura. “Una institución pública es, ante todo, un servicio. Por eso implementamos capacitaciones con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para mejorar la atención al ciudadano. Aquí no hay espacio para el maltrato o para la indiferencia”, afirmó.

Piantini afirmó que recorre los pasillos, supervisa personalmente los procesos y mantiene contacto directo con los ciudadanos. “Si hay una fila larga, salgo yo mismo a hablar con la gente. Esa cercanía es parte de lo que debe ser un consulado”.

El cambio se refleja también en la percepción pública. En menos de un año, la valoración digital del consulado subió de 4.2 a 4.7 estrellas. “Eso no se logra solo con pintura nueva. Eso se logra con un cambio de cultura”, enfatizó.

La labor silenciosa: urgencias, asistencia y acompañamiento social

En la entrevista, Piantini explicó que el consulado es, muchas veces, un refugio inesperado. Llegan mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes criollos que han perdido su vivienda, jóvenes desorientados, adultos mayores sin apoyo y trabajadores que han quedado en situación irregular.

“Hay noches en las que hemos tenido que salir a las once de la noche a buscar dónde alojar a alguien que se quedó en la calle. No una sola noche, sino hasta que puedan estabilizarse”, relató. “Esto es más que un edificio; es una mano tendida”.

Otro capítulo crítico es el de los dominicanos privados de libertad. Solo en la Comunidad de Madrid hay 276 reclusos dominicanos. “Vamos a las cárceles, hablamos con ellos, los acompañamos, escuchamos su situación. La privación de libertad no puede significar abandono”, afirmó.

Embajada y consulado: funciones distintas pero complementarias

Piantini aprovechó la conversación para aclarar una confusión recurrente entre los ciudadanos: “La embajada representa al Estado dominicano ante el Gobierno español. El consulado representa al Estado dominicano ante sus ciudadanos. Trabajamos de la mano con el embajador Tony Raful, cuya colaboración ha sido valiosa, pero son roles distintos”.

Inversión, turismo y el futuro del pasaporte dominicano

El consulado también se ha convertido en un espacio para impulsar la inversión extranjera. “España es uno de nuestros socios más importantes. Muchos empresarios ven oportunidades en la República Dominicana. Nosotros acompañamos ese interés”, explicó.

El consulado no solo ha renovado su sede física: también ha asumido un papel activo en la promoción económica de la comunidad dominicana en España. Durante el segundo Encuentro de Empresarios Dominicanos en Madrid, la misión diplomática anunció un plan de apoyo al emprendimiento que contempla una inversión de más de 33 millones de euros destinada a autónomos y emprendedores dominicanos radicados en Madrid.

Este anuncio refuerza la aspiración del consulado de fungir no solo como oficina de trámites, sino como plataforma de impulso económico y social para la diáspora en Europa.

Sobre el pasaporte electrónico dominicano, Piantini señaló que su implementación es un paso indispensable para avanzar hacia la eventual eliminación del visado Schengen. “Debemos cumplir con los estándares internacionales. Ese pasaporte es una llave para el futuro de nuestra movilidad”, destacó.

Al concluir la entrevista con la periodista Ramieri Delgadillo, el cónsul volvió sobre una idea central: la dignidad. “Yo quiero que cada dominicano que entre por esa puerta sienta que no está solo. Que aquí se le recibe como a un hermano. Madrid puede estar lejos, pero este edificio es República Dominicana”.

El consulado también aloja en su interior varias instituciones clave del Estado dominicano, lo que facilita que muchos ciudadanos puedan resolver diferentes trámites en una sola visita.

Acceso, comunicación y presencia institucional: ¿cómo se conecta el consulado con la comunidad?

La conectividad institucional, explica el cónsul, es un componente esencial de la modernización: “Un consulado moderno no es solo un edificio nuevo; es un sistema de comunicación funcional, accesible y humano”. Desde allí se atienden decenas de consultas diarias, muchas de ellas relacionadas con documentación, emergencias, asistencia social o información migratoria.

La institución recibe solicitudes y orientaciones a través de una línea telefónica fija disponible para consultas generales, así como un número de Whatsapp que se ha convertido en uno de los medios más utilizados por los ciudadanos para obtener información rápida o seguimiento de trámites. A esto se suma un correo electrónico oficial, una página web completamente actualizada y perfiles activos en redes sociales como Instagram, X y Facebook, donde se publican avisos, instrucciones y novedades relacionadas con servicios y actividades culturales.

El consulado también aloja en su interior varias instituciones clave del Estado dominicano, lo que facilita que muchos ciudadanos puedan resolver diferentes trámites en una sola visita. La Junta Central Electoral, el Intrant, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y el Tribunal Superior Electoral operan dentro del edificio, permitiendo que los dominicanos residentes en España accedan a servicios que antes requerían múltiples desplazamientos.

En cuanto a los costos, el consulado recuerda que los precios oficiales de los servicios consulares, tanto en Madrid como en cualquier otra sede dominicana, están publicados de forma íntegra y transparente en la página web de la Cancillería, en cumplimiento de los estándares actuales de la administración pública dominicana.

Tabla de costos de servicios consulares

Tasas consulares.

Tasas consulares presentadas por el Mirex.

Las tasas consulares.

Perfil del diplomático

Marte Piantini es cónsul general de la República Dominicana en Madrid, función desde la cual impulsa la modernización consular y la protección de la creciente diáspora dominicana en España.

Nacido en Santo Domingo, José Ernesto Marte Piantini es doctor en Derecho, político y comunicador, con una trayectoria que combina el ejercicio jurídico, la gestión pública y una amplia presencia en los medios de comunicación de la República Dominicana.

Su formación académica incluye estudios avanzados en Europa y el Caribe. En 2010 concluyó estudios en Derecho Constitucional, especializándose en Justicia Constitucional y Garantías Jurisdiccionales. Dos años más tarde, en 2012, finalizó estudios en Derecho Administrativo y Derecho Público, todos cursados en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, donde también obtuvo un Máster en Derecho Constitucional y Derecho Público.

A esta base académica sumó especializaciones en Políticas y Estrategias Comunicacionales para la Modernización del Sector Justicia y en Seguridad Social, ambas realizadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 2010. En 2002 completó una especialidad en Derecho, Seguros y Economía en la Universidad Iberoamericana (Unibe). De manera reciente, acaba de culminar una especialidad en Aeronáutica Espacial y Derecho Aeronáutico en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

La carrera del Dr. Marte Piantini ha transcurrido entre el derecho y la comunicación. Ha sido panelista y conductor en radio y televisión, espacios desde los cuales construyó una imagen pública reconocida en círculos jurídicos, mediáticos y sociales del país. Su capacidad para explicar temas complejos y su sensibilidad política le permitieron consolidar una voz influyente en el debate nacional.

En agosto de 2020 fue designado por el presidente Luis Abinader como presidente de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, mediante el Decreto 329-20. Desde ese cargo dirigió la formulación de políticas superiores de la aviación civil y la regulación económica del sector, aplicando normas internacionales y promoviendo la modernización del sistema aeronáutico nacional.

Actualmente, el presidente lo designó como cónsul general de la República Dominicana en Madrid, mediante el Decreto 390-24, función desde la cual impulsa la modernización consular, la integración institucional y la protección de la creciente diáspora dominicana en España.