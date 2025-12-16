Con un emotivo mensaje de fe y gratitud,
Jenn Quezada presenta a su hija Naylah Victoria
La comunicadora Jenn Quezada presentó este lunes a su hija, Naylah Victoria Reyes, a través de un mensaje cargado de fe, agradecimiento y esperanza, que rápidamente conmovió a familiares, amigos y seguidores en redes sociales.
“Finalmente nos vamos a casa, y mi corazón se desborda de gratitud. El camino no fue fácil; estuvo lleno de pruebas, lágrimas y momentos de silencio, pero en cada paso Dios estuvo con nosotras”, expresó.
Sin embargo, aseguró que “desde tu concepción hasta el día de tu nacimiento, Dios nos sostuvo con Su mano poderosa. Cada batalla tuvo propósito, cada espera tuvo sentido, y hoy doy gracias a Dios por tu vida, por Su misericordia y por Su amor perfecto”.
En su mensaje, Jenn agradeció “a cada médico y enfermera que, durante este proceso de un mes y cuatro días, fueron instrumentos de Dios para cuidarte y protegerte como familia”.
Además, a “mi esposo @chrismoneyy y amigos, por cada oración, cada palabra y cada muestra de amor. Dios obra en orden divino y hace todas las cosas perfectas a Su tiempo”.
Como también a “Cinthia Rodríguez 🤲🏻🤍 @divabycynthiard 🫶🏻🙏🏻 te amo. Gracias a Dios por tu vida y por ser un canal de bendición. Mil gracias por llegar a mi vida; Dios sabía exactamente lo que necesitaba cuando te puso en mi camino”.
Finalmente, destacó que Naylah Victoria es un regalo divino que Dios me confió para fortalecer mi fe y recordarme que con Él todo es posible, y que sin Él nada soy.
“Hoy regresamos a casa llenas de fe, paz y esperanza”, dijo.