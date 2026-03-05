En Haití: Presenta su gobierno de transición

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, presentó un nuevo Gobierno de transición, que deberá centrarse en la seguridad, la recuperación económica y la organización de elecciones previstas para agosto, en medio de la profunda crisis.

Esta remodelación se produce casi un mes después de que el actual primer ministro asumiera en solitario la gobernanza del país, tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el pasado 7 de febrero. Y una semana después de la firma del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones.