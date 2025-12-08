América Latina está en riesgo de quedar "atrapada" en la rivalidad entre China y EE.UU., según politólogo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La administración de Donald Trump ha reactivado la diplomacia del “Gran Garrote” para frenar el avance geopolítico de China en la región. Así lo afirmó Juan González, politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Sus declaraciones se producen tras la publicación, el pasado viernes, de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos, documento que, según explicó, redefine las prioridades estratégicas de Washington en el mundo, con especial énfasis en América Latina, el Caribe y el Indo-Pacífico.

González precisó que el documento establece que Estados Unidos recurrirá a su poder político, económico y militar para impedir que potencias extrarregionales, como China, desplieguen fuerzas o controlen rutas, infraestructuras o activos estratégicos en el continente americano.

Politólogo Juan González

Expresó que, por tal motivo, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional establece el “corolario de Trump”, inspirado en el corolario de Theodore Roosevelt, quien fue presidente estadounidense entre 1904 y 1909. Igualmente, recalcó que ambos enfoques de política exterior, aunque de épocas distintas, están sustentados en la Doctrina Monroe, la cual data del siglo XIX y se conoce por la célebre expresión: “América para los americanos”.

"Estados Unidos sigue siendo la nación más poderosa del mundo", afirmó el experto en Relaciones Internacionales.

No obstante, advirtió que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional evidencia que tanto la administración Trump como el establishment estadounidense reconocen la capacidad de China para desplazar a Washington en los ámbitos económico, tecnológico, científico y militar en un futuro cercano. Por ello, aseguró, se están adoptando medidas para frenar su ascenso en todos los frentes.

La creciente presencia de China en América Latina y el Caribe

El académico de la UASD recordó que, hace más de dos décadas, las relaciones comerciales y financieras de China con la región eran insignificantes. Sin embargo, explicó que cuatro acontecimientos abrieron paso hacia una relación más estrecha de China con América Latina y el Caribe, especialmente con América del Sur:

1.- El fracaso del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta por Estados Unidos y rechazada por la mayoría de países sudamericanos.

2.- La guerra global contra el terrorismo, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que llevó a Washington a concentrarse en Medio Oriente, Asia Central y el norte de África.

3.- El ascenso de China y su creciente demanda de recursos naturales, abundantes en la región.

4.- La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010, con un enfoque de autonomía regional frente a Estados Unidos.

“El intercambio comercial entre China y América Latina en el año 2000 ascendía apenas a poco más de 20 mil millones de dólares, mientras que en el último año superó los 500 mil millones”, indicó el profesor universitario. Agregó que, de mantenerse esta trayectoria, en menos de una década China podría desplazar a Estados Unidos como principal socio comercial de la región.

Destacó que esta tendencia se refleja también en los ámbitos crediticio y de inversión. Como ejemplo, mencionó la inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado con más de 3,500 millones de dólares por el gigante asiático.

Añadió que el puerto de Chancay forma parte de un ambicioso proyecto que China impulsa en América del Sur: el Corredor Ferroviario Bioceánico Central. En esa misma línea, señaló que este corredor, desarrollado en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, busca unir el puerto de Chancay, en Perú, con el puerto de Santos, en Brasil, a través de una ruta ferroviaria, lo que impactaría en el Canal de Panamá

El corolario de Trump

“La Estrategia de Seguridad Nacional plantea que los gobiernos, partidos y organizaciones políticas de la región que se alineen con los intereses estadounidenses recibirán incentivos y respaldo político de Washington”, sostuvo el experto en Relaciones Internacionales.

Indicó que el corolario de Trump ya se está aplicando en la región, destacando el respaldo económico de Washington al presidente argentino Javier Milei, con más 20 mil millones de dólares, a cambio que frene proyectos estratégicos vinculados a China, como la Estación de Espacio Lejano en Neuquén, el cual se considera que tiene fines militares debido al nivel de discreción con el que lo maneja la superpotencia asiática.

Asimismo, indicó que el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien estaba condenado en Estados Unidos a más de 40 años de cárcel, va en la misma línea.

El profesor de la UASD subrayó que la estrategia estadounidense sostiene que el fortalecimiento de los vínculos con sus aliados generará beneficios recíprocos y, al mismo tiempo, contribuirá a limitar la influencia de China en la región.

En cambio, el gobierno de Trump ha ejercido fuertes presiones sobre Panamá para que cancele los contratos de administración de los puertos de Cristóbal y Balboa, ubicados en la zona del Canal de Panamá.

“Actualmente, estos puertos están gestionados por Hutchison Holdings, una empresa hongkonesa, y la administración busca que pasen a manos de un consorcio de empresas occidentales integrado por Mediterranean Shipping Company (MSC) y BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo”, sostuvo el politólogo.

Igualmente, manifestó que, México tuvo que bloquear el proyecto de construcción de la mayor planta de vehículos eléctricos fuera de china de la empresa BYD. Además, recordó que Brasil decidió en 2024 no integrarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda para evitar un deterioro en sus relaciones con Washington.

También resaltó que, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su familia, así como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han sido sancionados y sus activos bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro, bajo el alegato de que durante su Gobierno la producción de cocaína se ha disparado a niveles récord.

Asimismo, señaló que la declaración del llamado Cartel de los Soles, que opera en Venezuela, como organización terrorista y que es considerado por Estados Unidos como un grupo dirigido por altos mandos militares y políticos de alto perfil en el país, ha provocado la movilización de miles de soldados estadounidenses en la región, algo que no se veía desde la Guerra Fría.

“Lo que se evidencia es que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en la región tiene como trasfondo la lucha geopolítica con China en la región y, esa es la mayor expresión del corolario de Trump,” señaló el politólogo.

Un llamado a la cautela diplomática

Finalmente, González advirtió que la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos obliga a los países de América Latina y el Caribe a diseñar con cautela sus estrategias de política exterior, dado que ambas superpotencias intensificarán la presión sobre los Estados bajo su influencia.

En este sentido, señaló que los Estados de la región deben recurrir a la cautela, la astucia y la sutileza diplomática, como lo hacen Vietnam, Singapur, Malasia o Corea del Sur con el propósito de evitar choques innecesarios con ambas superpotencias y resguardar, en la medida posible, el interés nacional.