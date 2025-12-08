Día de la Inmaculada Concepción: significado, origen y por qué es día de precepto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 8 de diciembre, la Iglesia Católica celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una de sus festividades más importantes, que honra la creencia de que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia.

De acuerdo con el portal católico EWTN, esta doctrina fue proclamada oficialmente en 1854, cuando el papa Pío IX declaró el dogma mediante la constitución apostólica Ineffabilis Deus. En ella se establece:

“El hombre mira la apariencia exterior, el Señor mira el corazón” (1 Sm 16,7). Y el corazón de María estaba completamente dispuesto a cumplir la voluntad divina. Es por eso que la Santísima Virgen es el modelo de la anticipación y la esperanza… En su corazón no hay sombra de egoísmo: ella no desea otra cosa para ella que la gloria de Dios y la salvación del hombre. Para ella, el privilegio mismo de ser preservada del pecado original no es un motivo de vanidad sino de total servicio a la misión redentora de su Hijo".

¿Qué significa la Inmaculada Concepción?

La enseñanza católica sostiene que María, Madre de Jesús, fue redimida de manera anticipada por los méritos de Cristo. A diferencia del resto de la humanidad, explica EWTN, la Virgen no heredó la condición de pecado original y, al igual que Eva antes de la caída, nació en plena libertad espiritual.

La Inmaculada Concepción se refiere específicamente a ese privilegio divino:

María fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción.

No debe confundirse con el nacimiento virginal, que corresponde al hecho de que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo.

¿Quién es la Inmaculada Concepción y por qué la Iglesia la honra?

María es reconocida como la Inmaculada Concepción porque, según la doctrina católica, fue elegida por Dios para ser la Madre de Jesús y recibió la gracia de nacer sin pecado. Esta solemnidad recuerda su papel en la historia de la salvación y su disposición total a la voluntad divina.

¿Por qué el 8 de diciembre es día de precepto?

Esta fiesta litúrgica es considerada un día de precepto, lo que significa que la Iglesia Católica pide a los fieles participar en la celebración de la Eucaristía.

Los días de precepto -explica EWTN- corresponden a celebraciones que conmemoran los misterios más importantes de la fe. En ellos, la comunidad está llamada a reunirse para agradecer a Dios a través de la misa, considerada el acto de adoración más significativo dentro del catolicismo.