Eucaristía en Puerta del Cielo: un homenaje a la esperanza y la fe en Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente de espíritu navideño en este tiempo de adviento, Parque Cementerio Puerta del Cielo celebró una Eucaristía que llevo a las familias a reencontrarse con la esperanza, la fe y el recuerdo de sus seres queridos.

La misa, realizada en la iglesia Cristo Resucitado, fue oficiada por el reverendo padre Tulio Matos, quien motivó a los presentes a abrir su corazón para acoger a Cristo en este tiempo de preparación y construir una comunidad unida en fe y servicio.

Eucaristía en Puerta del Cielo

La celebración estuvo enriquecida con las armoniosas voces del Coro de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), reconocido por sus interpretaciones que deleitaron a los presentes y además una presentación especial en los jardines del camposanto con tradicionales villancicos de la época creando un ambiente profundamente emotivo.

Al finalizar, Leonardo Vargas, presidente ejecutivo de Puerta del Cielo, invito a compartir un brindis y dirigió unas palabras de agradecimiento a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, resaltando el valor de la unidad durante este tiempo litúrgico e invitando a vivir unas navidades llenas de paz y armonía.

Este encuentro que se repetirá cada año en Puerta del Cielo pretende ofrecer un espacio de regocijo para las familias que visitan el parque.