Presidente de Cuba dice no renunciará

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Washington.- EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró ayer, jueves, que no renunciará a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

“Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, respondió el líder cubano cuando la periodista de NBC lo cuestionó si ha evaluado dimitir para “salvar a su país". “En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”, agregó Diaz-Canel, durante la entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense.

“Tenemos un Estado libre y soberano (...) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos”, concluyó su respuesta. El pronunciamiento de Díaz-Canel sucede en medio de un aumento de la presión de EEUU.