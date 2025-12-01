Claves para entender la crisis Venezuela-EE.UU.: de los buques en el Caribe a la llamada Trump–Maduro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Bolivariana de Venezuela enfrenta una nueva escalada de tensión política con Estados Unidos, luego de que el país norteamericano instalara buques cerca de las costas venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Lo más reciente es la supuesta llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que Trump le habría "dado la oportunidad de irse" de Venezuela.

A continuación, una cronología de los hechos:

Despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Imagen de archivo del portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford.EFE/ Javad Parsa

Desde agosto, el Comando Sur de Estados Unidos desplegó buques y aviones cerca de las costas venezolanas. Washington justificó la operación como un esfuerzo para combatir el narcotráfico.

Este paso se produjo luego de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Desde entonces, fuerzas estadounidenses han hundido más de una docena de embarcaciones, con saldo de personas fallecidas.

El Gobierno venezolano sostiene que Washington intenta convertir a Venezuela en su Estado 51.

Disponibilidad de Maduro para conversar

Previo a conocerse la llamada, Maduro advirtió que un ataque militar contra Venezuela sería “el fin político” de Trump, aunque aseguró estar dispuesto a reunirse con él “face to face” (cara a cara).

La llamada entre Trump y Maduro

Según The New York Times, Trump habló por teléfono con Maduro la semana pasada para discutir una posible reunión en Estados Unidos.

La llamada, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, no dejó planes concretos sobre un encuentro, y no se ofrecieron más detalles del contenido de la conversación.

¿Qué significa esta comunicación?

Daniel Pou, politólogo.

El politólogo Daniel Pou explicó al periódico HOY que, debido a la personalidad de ambos mandatarios, resulta difícil prever con exactitud los temas tratados.

Sin embargo, Pou consideró que una acción militar directa contra Venezuela sería poco viable para Washington, especialmente tomando en cuenta que la popularidad de Trump estaba “en su mínimo histórico”.

Advertencia de Trump: espacio aéreo “cerrado”

Trump elevó aún más la tensión al advertir a pilotos y aerolíneas que traten el espacio aéreo venezolano como “cerrado”.

Las compañías internacionales que operan en Venezuela han informado que evalúan la situación y toman medidas de precaución.

Respuesta de las comunas en Venezuela

Fotografía de archivo de integrantes de las milicias bolivarianas venezolanas, en Caracas (Venezuela)EFE/ Miguel Gutiérrez

En medio del despliegue militar estadounidense, el gobierno venezolano ha fortalecido la organización de las comunas.

Maduro anunció la creación de Unidades Comunales Milicianas en 5,336 zonas del país, destinadas a conformar una “Base Popular de Defensa Integral” ante una posible confrontación armada con EE.UU.

El contenido de la llamada, según un senador de EE.UU.

Arte de Donald Trump y Nicolás Maduro.

El senador Markwayne Mullin afirmó que el Gobierno de Trump le dio a Maduro “la oportunidad de irse”, con opciones como Rusia u otro país.

Trump confirmó a periodistas la existencia de la llamada, aunque se limitó a decir: “No diría que salió bien, ni mal. Fue… una llamada telefónica”.

Mientras aumentan las tensiones diplomáticas y militares, Maduro compartió en Instagram un mensaje asegurando que “Venezuela está en paz, disfrutando de las navidades”.

Con información de EFE