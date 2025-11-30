¿Qué significa la llamada que habrían tenido Donald Trump y Nicolás Maduro? Politólogo analiza

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La posible conversación telefónica que habrían sostenido el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro -según The New York Times- ha generado múltiples preguntas sobre el contenido del presunto diálogo y el significado político de un eventual encuentro entre ambos líderes en territorio estadounidense.

Consultado por el periódico HOY, el politólogo Daniel Pou explicó que, dadas las características de ambos mandatarios, es difícil anticipar con precisión los temas abordados.

“Mire, conociendo tanto el carácter de Maduro como el del señor Trump, ambos completamente erráticos y que muchas veces asumen temas sin tener definiciones de los mismos, habría que especular sobre de qué trató esa conversación entre ellos sin saber cuál fue la agenda de la conversación”, señaló.

Un escenario complejo para Estados Unidos

Daniel Pou, politólogo.

Pou indicó que, para Washington -y en particular para el gobierno de Trump, cuya popularidad estaba “en su mínimo histórico”- una acción militar directa contra Venezuela resultaría poco viable.

“Primero porque tendría que tener un grupo de apoyo bastante consolidado entre los militares venezolanos. Lo segundo, tendría que arriesgar hombres en un combate cuerpo a cuerpo. Las tropas de Estados Unidos no combaten cuerpo a cuerpo. Las tropas de Estados Unidos destruyen los países y luego entran. Y destruir Venezuela no sería muy rentable en términos políticos para el gobierno de Trump”, afirmó.

Aun así, el experto considera que cualquier diálogo entre dos gobiernos con tensiones prolongadas debe verse como un paso positivo.

“Siempre que hay conversación hay algo positivo porque por el diálogo se pueden sacar las diferencias más grandes que cualquier estadista tenga frente a otro”.

Sin embargo, advirtió que ambos líderes carecen del perfil tradicional de un estadista.

“Eso es un problema cuando uno tiene que tratar temas de Estado que no son asumidos por hombres de Estado. Lamentablemente, ni Maduro es un hombre de Estado ni Donald Trump es un hombre de Estado. Son dos figuras rocambolescas que han venido a dar en la dirección de dos países que hace 20 años no hubieran tenido razón de ser”, sostuvo.

La llamada

Ambos países han mantenido una prolongada tensión, marcada recientemente por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Según The New York Times, la llamada se habría producido antes del lunes pasado, día en que el Departamento de Estado designó oficialmente como terrorista a un supuesto grupo llamado Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro una acusación que el líder chavista ha calificado como “un invento”.

Ni Washington ni Caracas han confirmado o negado públicamente la existencia de la llamada.

La filtración se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarían “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval más grande en el Caribe desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.