Eric Dane: vida, carrera y legado del célebre actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

Eric Dane, el célebre actor conocido por sus papeles en "Grey's Anatomy" y "Euphoria" , y quien posteriormente se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA, falleció el jueves. Tenía 53 años.

Sus representantes dijeron que Dane murió de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, menos de un año después de anunciar su diagnóstico.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, declaró un comunicado que solicitaba privacidad para su familia. “A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido”.

Personajes icónicos

Dane desarrolló una base de fans devotos cuando llegó su gran oportunidad a mediados de la década de 2000: fue elegido para interpretar al Dr. Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en el drama médico de ABC "Grey's Anatomy", un papel que interpretaría desde 2006 hasta 2012 y que repetiría en 2021.

Aunque su personaje murió en el programa después de un accidente aéreo, el personaje de Dane dejó una marca indeleble en el programa que aún se emite: el Seattle Grace Hospital se convirtió en el Grey Sloan Memorial Hospital.

En 2019, dio un giro radical al encantador McSteamy y se convirtió en el problemático Cal Jacobs en el provocador drama de HBO “Euphoria”, un papel que mantuvo hasta su muerte.

Dane también interpretó a Tom Chandler, el capitán de un destructor de la Marina de los EE. UU. en el mar después de que una catástrofe global acabara con la mayor parte de la población mundial, en el drama de TNT "The Last Ship". En 2017, la producción se detuvo mientras Dane luchaba contra la depresión.

En abril de 2025, Dane anunció que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos de todo el cuerpo.

La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes fallecen entre tres y cinco años después del diagnóstico.

Dane se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA, participando en una conferencia de prensa en Washington sobre la autorización previa del seguro médico. "Algunos de ustedes quizá me conozcan por programas de televisión como 'Grey's Anatomy', donde interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como paciente que lucha contra la ELA", dijo en junio de 2025. En septiembre de ese año, la Red de ELA nombró a Dane como defensor del año, en reconocimiento a su compromiso con la concienciación y el apoyo a las personas que viven con ELA.

Más sobre su vida

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crio en el norte de California. Su padre, quien según el actor era veterano de la Marina y arquitecto, falleció de un disparo cuando Dane tenía 7 años. Después de la preparatoria, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación, consiguiendo papeles como actor invitado en series como "Salvado por la campana", "Casados... con hijos", "Embrujadas" y "X-Men: La decisión final", además de una temporada del breve drama médico "Gideon's Crossing".

Está previsto publicar las memorias de Dane a finales de 2026. "Book of Days: A Memoir in Moments" será publicado por The Open Field, de Maria Shriver, un sello de Penguin Random House. Según Open Field, las memorias de Dane abarcan momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en "Grey's Anatomy" hasta el nacimiento de sus dos hijas y la noticia de que padecía ELA.

“Quiero capturar los momentos que me formaron —los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado— para que, al menos, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón”, declaró Dane sobre el libro. “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrarle sentido a sus propios días, entonces mi historia merece ser contada”.

A Dane le sobreviven su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus dos hijas adolescentes, Billie Beatrice y Georgia Geraldine. Gayheart y Dane se casaron en 2004 y se separaron en septiembre de 2017. Gayheart solicitó el divorcio en 2018, pero posteriormente solicitó la desestimación de la demanda. En un ensayo publicado en diciembre para The Cut, de la revista New York, en el que reflexionaba sobre el diagnóstico de Dane, Gayheart calificó su relación como "una relación muy complicada, que resulta confusa". Aseguró que nunca se divorciaron, sino que salieron con otras personas y vivieron separados.

“Puede que nuestro amor no sea romántico, pero es un amor familiar”, dijo. “Eric sabe que siempre querré lo mejor para él. Que haré todo lo posible por cuidarlo. Y sé que él haría lo mismo por mí. Así que quiero hacer todo lo que pueda para que este camino sea mejor o más fácil para él”.