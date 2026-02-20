Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) presentó este viernes el Programa Integra, una iniciativa destinada a garantizar cobertura integral en diagnóstico, terapias y seguimiento clínico para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Nuestro objetivo es claro, garantizar la atención integral y la cobertura médica a las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista afiliadas al Seguro Nacional de Salud”, manifestó el doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa.

El funcionario explicó que el programa, cuyo inicio formal está previsto para el próximo 2 de marzo, se desarrollará a través de una red fortalecida de servicios públicos y privados, con un enfoque interdisciplinario y de profundo sentido humano.

“El Senasa no actúa solo, actúa junto al Ministerio de Salud Pública, que ejerce la rectoría técnica, establece los protocolos clínicos y garantiza la calidad sanitaria. Actúa junto al Servicio Nacional de Salud, que ejecuta la atención en la red pública hospitalaria y de rehabilitación; junto al CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidad), órgano rector en materia de discapacidad que vela por el cumplimiento de derechos y la inclusión plena; y junto al Ministerio de Educación para asegurar la inclusión escolar, las adaptaciones curriculares y la formación docente. Esta coordinación es operativa”, detalló Guzmán.

Población y cobertura

El director de Senasa señaló que, en su etapa inicial, el programa está dirigido a afiliados de 2 a 10 años, con una meta de 3,000 beneficiarios, priorizando la primera infancia. Además, cuenta con un presupuesto anual de RD$200 millones para garantizar la cobertura y sostenibilidad de los servicios.

“Priorizando a la primera infancia, hoy iniciamos con 3,000 niños y niñas, garantizando a estos pequeños afiliados y a sus familias evaluación diagnóstica, evaluación especializada, diagnóstico oportuno, terapias multidisciplinarias, seguimiento clínico continuo y un acompañamiento familiar permanente. Cada niño o niña cuenta con un plan individual de atención que guía su proceso y asegura la continuidad del cuidado”, pronunció.

Cómo entrar al programa

Asimismo, el galeno explicó que el modelo de integración de un afiliado a Senasa Integra contempla un proceso estructurado que inicia con la evaluación diagnóstica, conforme al protocolo nacional vigente, lo que garantiza un diagnóstico oportuno y posibilita una intervención temprana, con mejores resultados en el desarrollo del niño.

“Para ello, primero vamos a realizar el registro, incorporando al afiliado en el Registro Nacional TEA, para garantizar su identificación y su seguimiento adecuado. Luego pasamos a la fase de evaluación, mediante entrevista, tamizaje y valoración diagnóstica inicial. En el tercer paso, procedemos a la confirmación del diagnóstico, validado conforme al protocolo nacional establecido. Finalmente, iniciamos la atención y el seguimiento continuo, que incluye terapias interdisciplinarias, medicación cuando corresponde y acompañamiento permanente”, dijo.

Continuó: “Así garantizamos que cada afiliado no solo ingrese al programa, sino que reciba una atención organizada, humana y sostenida en el tiempo.

Impacto económico y social

Edward Guzmán subrayó, además, que el costo promedio anual estimado para una familia con uno de sus miembros con TEA y sin cobertura puede ascender a RD$50,000 en diagnóstico, RD$129,120 en medicamentos y RD$240,000 en terapias. En ese sentido, destacó que con SeNaSa Integra se busca reducir de manera significativa esta carga económica, promoviendo la estabilidad familiar, la continuidad terapéutica y la inclusión social.

“Hoy sabemos que una familia o un niño o niña con trastorno del espectro autista puede enfrentar un costo promedio anual de más de 450,000 pesos; con el diagnóstico, medicamentos y terapias, el gasto puede alcanzar los 419,120 pesos al año y, en casos de terapia intensiva, incluso superar los 600,000 pesos… Con los tratamientos de Senasa Integra, ese gasto deja de recaer exclusivamente sobre los hogares. El Estado asume la responsabilidad de garantizar la cobertura, reduciendo la carga económica y devolviendo tranquilidad y estabilidad financiera a diversas familias”, declaró.

Servicios reales

Por su lado, el doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, resaltó que “hoy Senasa no solo presenta un programa. Hoy demuestra que la seguridad social dominicana puede transformar una ley en servicios reales, con responsabilidad financiera y rigor técnico y eso merece reconocimiento”.

Agregó además que, “Desde el Ministerio de Salud Pública asumimos esa responsabilidad: ordenar, protocolizar, supervisar y garantizar calidad. Cada niño que recibe atención oportuna reduce probabilidad de dependencia prolongada, disminuye presión futura sobre servicios especializados de alto costo, aumenta autonomía funcional, protege estabilidad económica familiar y fortalece el capital humano nacional”.

Padres han sido escuchados

Entretanto, aunque dijo esperar que el programa no se quede solo en promesas, el humorista Liondy Ozoria expresó su satisfacción por la iniciativa y aseguró que los padres de niños y niñas con autismo se sienten escuchados.

“Esto es un gran paso, a tal nivel que nos conmovió de lágrimas, porque es algo que va a beneficiar a toda esa gente que nos escribe a diario, que no tiene acceso a muchas cosas… Me siento súper feliz viendo cómo se ha ido tomando en cuenta, cada vez más, el tema del autismo. Hoy sentimos el placer de haber sido escuchados”, expresó el actor.

De su lado, el comunicador y productor, Ariel Santana, añadió: “Senasa Integra es una buena noticia; van a tener los padres que necesitan este tipo de ayuda, no solamente ya los que requieren de una terapia, sino también para el tema del diagnóstico, de que los padres tengan buenos accesos, y también representa una gran economía durante todo el proceso, dijo la familia, durante un año, porque el autismo realmente, aparte de ser una realidad preocupante en cuanto al esfuerzo de los padres, también es preocupante”.

El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la percepción del mundo, el procesamiento de información y la interacción social. A nivel mundial, impacta a 1 de cada 100 personas, con una incidencia aproximada de nueve niños por cada niña, y en la mayoría de los casos el diagnóstico ocurre después de los seis años. Esta condición no solo incide en el desarrollo del niño o adolescente, sino que transforma la dinámica familiar, implicando ajustes emocionales, sociales y económicos.