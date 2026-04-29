Emiratos dejan OPEP por la crisis

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Dubái.- EFE

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las “perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz” a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La agencia señaló que esta decisión es impulsada “por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

Asimismo, señaló que “las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo”, y defendió que “la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles". La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27.5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico. El ministro de Energía defendió que la retirada de la OPEP “refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo". Emiratos entró a la OPEP en 1967, y tras su salida quedan Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Argelia, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Libia y Nigeria.