Ricardo Arjona busca hombre en República Dominicana que cantaba "Historia de Taxi" a todo pulmón
El reconocido artista guatemalteco Ricardo Arjona busca a un hombre que fue captado en video en República Dominicana cantando con entusiasmo y a todo volumen su tema “Historia de Taxi”.
“Elena Rose se encontró esta belleza en República Dominicana, ¿cómo hacemos para encontrarlo? ¿Alguien lo conoce?”, escribió Arjona en una historia de Instagram, donde además etiquetó a la cantante.
En el audiovisual se observa al hombre conduciendo un vehículo gris mientras escucha la canción a alto volumen y la interpreta con emoción, acompañando la letra con gestos y movimientos de manos.
Arjona mantiene una conexión cercana con el público dominicano.
En febrero, el cantante volvió a demostrar ese vínculo al invitar a una dominicana a cantar junto a él durante uno de sus conciertos en el Madison Square Garden, en Nueva York.