La desclasificación de los papeles del 23F abre un debate sobre la vuelta del rey emérito

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23F ha abierto este jueves un debate sobre la posibilidad de que vuelva a España Juan Carlos I, decisión sobre la que el Gobierno ha dicho que le compete en exclusiva a él y a la Casa Real, mientras que Zarzuela asegura que le corresponde solo al emérito.

Un asunto ha acaparado el interés de la jornada parlamentaria después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abriera la puerta a esa posibilidad, al señalar que la desclasificación de los documentos «debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado» y expresara su deseo de que el rey emérito regresara a España.

A primera hora de la mañana, y después de que su partido avisara al Palacio de la Zarzuela, Feijóo ha publicado un mensaje a través de su cuenta de la red social X en ese sentido, una vez que los archivos secretos que hizo públicos el Ejecutivo avalaran el papel del rey durante el fallido golpe de Estado militar del 23F.

El Gobierno respetará la vuelta del rey emérito

De inmediato se han sucedido una cascada de declaraciones en respuesta a esta petición, entre ellos la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para dejar claro que la decisión de volver o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno y «ni mucho menos al jefe de la oposición».

«La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España», ha remarcado Bolaños, antes de recordar que, de hecho «viene a España cuando así lo decide».

Mientras, la casa real ha explicado que la decisión es personal y que le compete exclusivamente al rey Juan Carlos.

Juan Carlos I -que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas- ha expresado en sus recientes memorias su deseo de regresar a España, adonde se traslada en ocasiones en viajes privados, generalmente a regatas en Sanxenxo (Pontevedra), sin pernoctar nunca en el Palacio de la Zarzuela.

Mantiene desde entonces su residencia fiscal en Abu Dabi, de tal modo que no rinde cuentas en España. Y también lleva casi seis años sin percibir la asignación anual que tenía fijada en los presupuestos de la Casa del Rey.

También la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que el Ejecutivo respetará la decisión que pueda tomar.

Una respuesta que no le vale a Núñez Feijóo, que ha pedido después al Ejecutivo que aclare su posición al respecto: «El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión, nosotros sí tenemos opinión».

Y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cree que se ha confirmado que el papel de Juan Carlos I fue clave para la democracia y que por eso Feijóo piensa que si el emérito quiere volver, este sería un «buen momento».

A Sumar no le parece relevante su vuelta en este momento

También se ha pronunciado sobre este asunto la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, para quien el regreso del rey emérito no le parece «relevante» en este momento.

Por su parte, Lara Hernández, coordinadora del movimiento Sumar, ha recordado en TVE que no está fuera de España por algo relacionado con el 23F sino por acontecimientos vinculados «con su vida privada», mientras que el portavoz de IU, Enrique Santiago, del grupo Sumar, ha opinado que, aunque no tiene ninguna prohibición de volver a España, «se ha convertido en una auténtica vergüenza para este país».

Bildu, Podemos y BNG piden su vuelta para rendir cuentas

Mertxe Aizpurúa, portavoz de Bildu, ha considerado que tendría que volver a España «para comparecer en el juzgado», porque lo que, en su opinión, debe hacer es «responder ante el pueblo español por tanta corrupción y tanta denuncia que ha tenido».

En esa línea se ha pronunciado el portavoz del BNG, Néstor Rego, quien ha señalado que el rey emérito debería volver no solo para aclarar el 23F, sino también otras «actuaciones de corrupción o de incumplimiento con Hacienda sobre las que aún no rindió cuentas».

Muy crítica ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien en TVE ha ironizado con que por una vez le va a dar la razón a Feijóo, en el sentido de que tiene que volver a España pero para «ir a la cárcel por ser un delincuente en materia económica, en materia fiscal y para que devuelva hasta el último euro que les ha robado a los españoles».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no cree que deba volver: «Los delincuentes mejor fuera que dentro», ha dicho.

Desde Santiago de Compostela el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que debería rectificarse «toda la inquina» que había contra el rey emérito sobre su papel ante esta intentona golpista, pero ha rechazado opinar sobre si debería volver a España.

Al margen de la esfera política, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, no ha querido pronunciarse tampoco sobre un eventual regreso, aunque ha considerado que hay que agradecerle el papel que jugó en el 23F como «principal valedor de la democracia que hoy disfrutamos».