¿Qué piensan los dominicanos a 182 años de Independencia Nacional?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“República Dominicana es un país inmensamente rico, pero pobremente administrado”. Con esta frase atribuida al expresidente Joaquín Balaguer, Miguel Peña definió a su patria a pocos días de celebrarse el Día de la Independencia Nacional.

En un sondeo realizado por el periódico HOY, el quisqueyano sostuvo que el país necesita una administración más rigurosa, al considerar que “este país es una mina de oro”. No obstante, entiende que el ideal concebido por los padres de la patria se mantiene vigente.

“Ahora por lo menos en este Gobierno están acabando con la corrupción, están trabajando en eso”, expresó Peña.

Independencia como libertad

Para Manuel Antonio Campechan, la independencia tiene un significado claro: libertad.

“Tiene su nombre, es libertad, del yugo que teníamos de los haitianos, ahora estamos bregando a ver si no vuelven”, afirmó.

Sin embargo, considera que Quisqueya no vive hoy el mismo espíritu independentista por el que lucharon Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y atribuye esa percepción a las actuales medidas migratorias.

Su anhelo es que “viva este país en paz, y sin esa invasión haitiana, ellos dicen que esto es de ellos. ¿Cuál es la esperanza? Luchar, para que no vuelvan a hacer lo que hicieron aquella vez cuando gobernaron 20 y pico de años”.

“Si reviven (los padres de la patria) se les saldrían las lágrimas”, agregó.

Conservar la independencia

El doctor Jesús Acedano sostuvo que “una de las ansias de los pueblos es siempre ser libres e independientes, lo que debemos saber es conservar esa independencia”.

Aunque considera que el país es libre, entiende que falta honrar el sacrificio de los fundadores de la República.

“Creo que el dominicano no estamos honrando lo que significó (Juan Pablo Duarte) para nosotros, el sacrificio de él”, detalló el galeno.

A 182 años de la Independencia

Este 27 de febrero, República Dominicana celebra 182 años de su Independencia Nacional.

Hace casi dos siglos, un grupo de visionarios liderados por Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria con el objetivo de liberar la nación del dominio haitiano y establecer una República libre e independiente de toda potencia extranjera.

La Trinitaria surgió el 16 de julio de 1838 y se convirtió en el eje de la lucha por la liberación dominicana. Entre sus miembros figuraban Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz y José María Serra. Se organizaban en células de tres integrantes, utilizaban seudónimos y un alfabeto criptográfico para protegerse de la persecución del gobierno haitiano.