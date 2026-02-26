Dragon Ball cumple 40 años: ¿Tendremos una nueva temporada en 2026?"

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El legendario anime Dragon Ball cumple el 40.º aniversario de su primera emisión en la televisión japonesa, quien se convertiría en una de las producciones más importantes y populares de la historia de este género.

La adaptación del manga escrito por el icónico Akira Toriyama sobre Gokū, el guerrero saiyajin que se dedica a luchar para salvar el planeta Tierra y otros lugares para conseguir las esferas del dragón, se convirtió en un fenómeno mundial que alcanzó a millones de niños durante generaciones.

Para conmemorar cuatro décadas de leyenda, la franquicia despliega con maravillosas noticias.

El calendario arranca este otoño con "Dragon Ball Super: Beerus", una versión remasterizada y potenciada de los orígenes de la saga.

Sin embargo, el plato fuerte llegará con Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, la esperada secuela que finalmente llevará a la pantalla el "Arco del Prisionero", situándonos inmediatamente después del Torneo del Poder.

La industria del videojuego también se suma al aniversario con Dragon Ball: Age 1000, un título que girará en torno a un misterioso personaje aún por revelar.

La noticia fue el plato fuerte del Festival Genkidama de enero, evento que no solo conmemoró las cuatro décadas de la obra, sino que rompió un silencio creativo de dos años. Desde la partida de Toriyama en 2024, la falta de nuevos proyectos debido a conflictos legales sobre la propiedad intelectual había generado dudas sobre el futuro de la marca; dudas que estos anuncios han despejado definitivamente ante una audiencia global sorprendida.

Dragon Ball

Legado de Dragon Ball

El manga de Akira Toriyama tuvo 519 capítulos impresos y, dos años después, el estudio de animación japonés Toei Animation tomó la decisión de llevarlo a la televisión, donde se emitió de 1986 a 1989.

En esos tres años se adaptó la primera parte de la obra y fue después cuando llegó la continuación, titulada Dragon Ball Z.

A principios de los años 90, el anime llegó a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Desde entonces, Dragon Ball se ha convertido en un icono cultural con miles de millones de fanáticos alrededor del mundo.