Para algunos dominicanos, el Gobierno ha realizado obras importantes. Para otros, “lo ha hecho bien”. Hay quienes consideran que los avances “son pecata minuta” y otros que solo piden algo más simple: la oportunidad de trabajar honradamente.

En un sondeo realizado por el periódico HOY, ciudadanos expresaron su sentir sobre los logros del Gobierno en el último año, lo que entienden que falta y los temas en los que debería hacerse mayor énfasis.

Para Manuel José, se han hecho “muchísimas cosas buenas que estaban incompletas y él las ha llevado a su normalidad”. Reconoció que “los Gobiernos tienen altas y bajas y la ciudadanía siempre critica a los Gobiernos”.

Manuel, quien vende lentes y artesanías desde 1965 en la Zona Colonial, considera que el presidente “trata de poner las cosas en orden, pero muchos no la encuentran bien”.

Asegura que su calidad de vida ha mejorado durante la gestión de Luis Abinader. “Él tiene su simpatía y sus aplausos”, afirmó.

Críticas

En contraste, Manuel Antonio Campechano reconoció que se han realizado algunas obras, pero entiende que “lo primero debe ser sacar a los haitianos de aquí y luego preocuparse por la salud, por hacer justicia con los ladrones del pasado y de este Gobierno, que se preocupen más por la educación”.

“Yo mismo tengo nietas que no tengo cupos para ellas porque los haitianos (…) ya usted sabe”, dijo afligido.

Qué ha logrado el Gobierno (y qué falta), según los dominicanos

Para Simón Fortuna, aunque el Gobierno se ha interesado en algunos temas, “no ha llenado las expectativas que creó, porque aquí no se sabe lo que se está haciendo”.

Señaló que el país esperaba “un cambio como se prometió”. Aunque reconoció que “ha mejorado en algunos aspectos como en la salud”, sostuvo que, a su parecer, “la calidad de vida del dominicano ha desmejorado”.

No obstante, considera que el presidente “tiene la oportunidad de relanzar su Gobierno en favor de todos los ciudadanos” y mejorar áreas como “la salud, energía eléctrica, corrupción y delincuencia”.

Para Yaneiris Grullón, la prioridad debería estar en la generación de empleos.

“Puedo hablar desde la experiencia personal, ya que no tengo (trabajo). Debería haber más fuentes de trabajo para los jóvenes, sin experiencia y con experiencia”, expresó.

Cuenta que lleva tiempo buscando empleo sin éxito. “No ha sido porque no he buscado, es que no hay fuentes de trabajos en nuestro país”.

“Si no tengo la experiencia y quiero trabajar, quiero hacer dinero de manera honrada, pues hay un déficit en esa parte”, dijo Grullón, quien estudia Educación Infantil y mantiene la esperanza de recibir una oportunidad.