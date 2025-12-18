Afirman posición de Luis Abinader ante la corrupción fortalece democracia en República Dominicana

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La posición que el presidente Luis Abinader ha asumido en el Gobierno «Tengo amigos, pero no cómplices» lo demuestra con hechos como en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), viene a fortalecer el sistema democrático dominicano.

La afirmación es del empresario en esta ciudad, Roberto Rojas, quien señala que el mandatario es quien remite a la Procuraduría General de la República, para los fines de investigación y acción judicial correspondiente, las acusaciones de corrupción que se habrían cometido en SeNaSa, por un valor de 15 mil millones de pesos, según el Ministerio Público.

«La acción del mandatario establece un antes y un después en cuanto al ejercicio presidencial en el país caribeño, dejando claramente establecida la transparencia y honestidad desde la administración pública», precisa el alto dirigente de la seccional del PRM-NY y ex candidato a diputado por la circunscripción 1-USA.

Ante el escándado de corrupción que ha sacudido la sociedad dominicana, el presidente dispuso que el propio SeNaSa se constituya en actor civil, con el propósito de recuperar hasta el último centavo que se habría sustraído de la ARS estatal.

«Solo la transparencia garantiza el escrutinio sobre la acción de los responsables públicos. «Ampliar sus mecanismos refuerza la democracia», precisa Rojas.

«Podemos decir que RD atraviesa una etapa de transformación política e institucional sin precedentes, porque en el actual gobierno no se toleran actos dolosos».

Subrayó que «Abinader ha elevado la imagen internacional del país, al punto de que la RD será sede de una reunión mundial contra la corrupción, organizada por Transparencia Internacional, una de las entidades más prestigiosas del mundo en la lucha contra la corrupción».

El organismo internacional reconoce los avances de RD y el Gobierno de EE. UU. ha reconocido el país por su lucha contra la corrupción y transparencia.

«Los diferentes sectores en dominicana deben respaldar al presidente Abinader, que ha demostrado que los intereses del pueblo están por encima de cualquiera, sin importar acercamiento con él, familiaridad, ni que pertenezcan a su propio partido, porque actúa de manera transparente y diáfana», sostiene Rojas.