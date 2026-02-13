Alarma a dominicanos en NYC por aparición del sarampión

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron estar alarmados por la aparición del sarampión, que causa fiebre, erupción y puede provocar complicaciones graves de salud, como señala el Departamento de Salud de NYC.

“El virus es altamente contagioso y cualquier persona que no esté vacunada puede contraerlo a cualquier edad”.

Puede ser grave e incluso mortal, sobre todo para los niños pequeños.

Existe una vacuna segura y muy eficaz para prevenirlo, y se recomienda la vacunación contra todas las personas a partir de 1 año de edad.

En la Gran Manzana se ha confirmado el primer caso en 2026, mientras continúan los brotes en todo el territorio eastadounidense, señalan Leocaldio Bautista, Wilfredo Peña, Luis Matos, Ana Luisa de Jesús, Melanea Contreras, Soledad Hiciano, Virginia Santos, Leo Sierra, Emilio Rojas, Miguel Severino, Hansel Rivera y Elvyn Saviñón, entre otros.

Recuerdan que el Departamento de Salud ha indicado que si una persona tiene sarampión, “hasta el 90% de la gente a su alrededor también lo contraerá si no están vacunadas o no son inmunes por otras razones”.

En 2025 hubo 20 casos confirmados de sarampión en NYC y 28 en el estado de NY fuera de la ciudad, para un total de 48 casos en todo el estado, según el Departamento de Salud estatal.