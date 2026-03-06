Dominicana cuenta el gran cambio que ha tenido Dubaí por la Guerra en Medio Oriente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La guerra en Medio Oriente ha comenzado a sentirse incluso en ciudades consideradas seguras y lejanas del frente del conflicto.

Desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, la deportista Nicky Hernández narró cómo ha cambiado la vida en ese país en medio de la tensión regional.

Hernández, nacida en Estados Unidos pero de padres dominicanos, explicó que el principal cambio que ha percibido en la ciudad es la disminución de personas en las calles.

“La ciudad está más vacía, ese ha sido el único cambio grande. Ya la gente no está caminando mucho afuera”, contó este viernes.

La atleta llegó a Dubái el pasado 9 de agosto y lleva alrededor de siete meses viviendo allí. Aunque aseguró que los últimos días han sido difíciles por el contexto internacional, afirma que el país sigue siendo un lugar seguro.

“Estos días han sido difíciles, pero Dubái es bien seguro. La defensa de aquí ha sido buena. Ha sido un peligro, pero están tratando lo más que puedan de proteger el país”, expresó.

Salida del país

Edith Febles y Nicky Hernández

Ante la situación, Hernández tomó la decisión de abandonar el país antes de lo previsto.

Explicó que su contrato deportivo está en su etapa final y que actualmente solo quedan entrenamientos, ya que no hay partidos programados.

“Yo voy a salir porque estando aquí no tiene mucho sentido. Nada más me quedan tres meses de mi contrato y ya no hay juego, nada más hay práctica. Entonces, por mi seguridad y mi vida es mejor irme”, indicó.

“El equipo me compró un vuelo, salgo domingo a Nueva York”, dijo.

Resaltó además que “los vuelos están siendo custodiados por el gobierno de Dubái”.

¿Cómo era la vida en Dubai antes de la guerra?

Germán Marte y Nicky Hernández

Hernández destacó el buen trato que recibió durante su estadía en el país.

“La gente es bien simpática, te tratan con respeto. El equipo, el administrador y la coach me han tratado como familia”, relató.

No obstante, señaló que Dubái es un país con normas estrictas.

“Es un país bien estricto. No se puede grabar fuera, tienes que vestirte bien respetuoso. No andan muchas mujeres en la calle, hay muchos hombres”, explicó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa matutino "El Día".