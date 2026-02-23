Asaltan presunto dominicano en el Alto Manhattan en presencia transéuntes

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Un grupo de siete jovenes desconocidos asaltaron la semana pasada un hombre, de 20 años, presuntamente dominicano, frente al 1386 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 179 y 180 en el Alto Manhattan.

El acto delictivo ocurrió a eso de las 8:30 de la noche en presencia de múltiples transeuntes, cuando uno de los delincuentes se le acercó a la víctima y preguntó qué llevaba en los bolsillos, procediendo el grupo a golpearlo por todo el cuerpo.

Posteriormente, le sustrajeron objetos personales y dinero en efectivo, con un valor total aproximado de 280 dólares. Los malhechores huyeron del lugar a pie, con rumbo desconocido. La víctima sufrió heridas.

La Policía despachó un video y fotos de todos los atracadores. Solicita a cualquier persona con información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.