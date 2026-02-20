Asaltantes entran a casa senador San Juan

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Cuatro hombres armados y encapuchados asaltaron a las 3:00 de la madrugada de ayer la residencia de Félix Bautista, senador de la provincia San Juan por el Partido Fuerza del Pueblo, donde amarraron y robaron el arma de reglamento del militar que la cuidaba, registraron la casa y se llevaron una bocina.

“Gracias a Dios estaba en Santo Domingo con mi familia, porque si hubiese estado ahí, uno no sabe lo que pasa”, expresó el legislador a este diario.

“Yo lo atribuyo a delincuencia común. No pienso que haya sido nada dirigido. Es extraño si, ese tipo de robo, porque el municipio de San Juan de la Maguana es una ciudad pacífica y no es normal ver ese tipo de asalto”, expresó.

Añadió que los asaltantes “estaban armados, encapuchados y con un tiperape amarraron las manos del militar que estaba ahí y entonces entraron en la casa y buscaron en gavetas, en diferentes áreas y, por supuesto no encontraron nada, porque no había nada, simplemente papeles, gorras, camisetas, stiker de campaña, etc., etc”. Dijo que “no encontraron nada de valor; lo único de valor que encontraron fue un equipo de sonido”.

Version de la Policia

Anoche la Policía Nacional informó que “amplía las investigaciones para identificar y capturar a los implicados para someterlos a la justicia”.

Informó que trabaja arduamente en las labores de identificación y búsqueda de delincuentes señalados como responsables de asaltar al agente de seguridad de la casa de acopio deBautista, en Los Americanos, en San Juan.