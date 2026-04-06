Aumenta tensión y fuertes amenazas entre EEUU e Irán

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Redacción Internacional. EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar ayer con desatar “el infierno” en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20-00 horas del martes 7 en Washington (00-00 GMT miércoles).

“Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!”, escribió en Truth Social, mientras amenazaba con ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay acuerdo para entonces. El republicano aseguró a Fox News que se ve capaz de lograr acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando “en volarlo todo por los aires” y apoderarse del petróleo iraní.

Respuesta de Irán

Irán advirtió al presidente Trump, que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de Netanyahu”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.