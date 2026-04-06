¿Ganaste?
Resultados de las loterías de ayer 05 de abril en República Dominicana
Descubre los ganadores de la Lotería Nacional , Loteka, Leidsa y más. Hoy te traemos los resultados más esperados.
Nacional
Juega + Pega +
17 07 09 22 26
Gana Más
54 63 42
Lotería Nacional
67 43 70
Leidsa
Pega 3 Más
46 26 35
Quiniela Leidsa
69 76 75
Loto Pool
06 16 23 24 28
Super Kino TV
01 03 09 16 20 27 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 43 47 51 63
Loto - Super Loto Más
13 20 22 30 32 35 03 05
Loteria Real
Loto Pool
45 00 98 55l
Quiniela Real
20 13 68
Loto Pool Noche
56 11 02 05
Loteka
Quiniela Loteka
12 66 62
Mega Chances
07 45 43 57 08
Americanas
Florida Día
07 12 31
New York Tarde
90 89 40
Florida Noche
56 79 66
New York Noche
38 36 05
Mega Millions
31 45 62 63 68 15
PowerBall
03 06 13 41 65 01 4X
La Primera
La Primera Día
43 83 42
Primera Noche
55 20 48
Loto 5
32 29 24 20 35 06
La Suerte
La Suerte 12:30
45 34 25
La Suerte 18:00
76 82 46
LoteDom
Quiniela LoteDom
66 55 09
El Quemaito Mayor
71
Anguila
Anguila Mañana
19 40 04
Anguila Medio Día
48 14 74
Anguila Tarde
Anguila Noche
82 86 07
King Lottery
King Lottery 12:30
55 85 31
King Lottery 7:30
99 73 27