La batalla por Groenlandia: ¿Puede Donald Trump tomarla sin desestabilizar la OTAN?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense Donald Trump quiere poseer Groenlandia. Ha dicho repetidamente que Estados Unidos debe tomar el control de esta isla, estratégicamente situada y rica en minerales, que es una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN.

Funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron el jueves en Washington y volverán a reunirse la próxima semana para discutir un nuevo impulso de la Casa Blanca, que está considerando una serie de opciones, incluido el uso de la fuerza militar, para adquirir la isla.

Trump dijo el viernes que va a hacer "algo sobre Groenlandia, les guste o no."

Si no se hace "de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil", dijo sin dar detalles sobre lo que eso podría implicar. En una entrevista el jueves, dijo a The New York Times que quiere ser dueño de Groenlandia porque "la propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener simplemente firmando un documento."

La primera ministra danesa Mette Frederiksen ha advertido que una toma de control estadounidense de Groenlandia marcaría el fin de la OTAN, y los groenlandeses dicen que no quieren formar parte de Estados Unidos.

Esta es una mirada a algunas de las formas en que Estados Unidos podría tomar el control de Groenlandia y los posibles desafíos.

La acción militar podría alterar las relaciones globales

Trump y sus funcionarios han indicado que quieren controlar Groenlandia para reforzar la seguridad estadounidense y explorar acuerdos comerciales y mineros. Pero Imran Bayoumi, director asociado del Centro Scowcroft para la Estrategia y Seguridad del Atlantic Council, afirmó que el repentino enfoque en Groenlandia también es resultado de décadas de negligencia por parte de varios presidentes estadounidenses hacia la posición de Washington en el Ártico.

La fijación actual se debe en parte a "la realización de que necesitamos aumentar nuestra presencia en el Ártico, y aún no tenemos la estrategia o visión adecuadas para hacerlo", afirmó.

Si EE. UU. tomara el control de Groenlandia por la fuerza, sumiría a la OTAN en una crisis, posiblemente existencial.

Aunque Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una población de alrededor de 57.000 habitantes y no cuenta con su propio ejército. La defensa la proporciona Dinamarca, cuyo ejército es empequeñecido frente al estadounidense.

No está claro cómo responderían los miembros restantes de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar el control por la fuerza de la isla o si acudirían en ayuda de Dinamarca.

"Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene", ha dicho Frederiksen.

Trump dijo que necesita el control de la isla para garantizar la seguridad estadounidense, citando la amenaza de barcos rusos y chinos en la región, pero "no es cierto", dijo Lin Mortensgaard, experto en política internacional del Ártico del Instituto Danés de Estudios Internacionales, o DIIS.

Aunque probablemente haya submarinos rusos —como ocurre en toda la región ártica—, no hay buques de superficie, dijo Mortensgaard. China tiene buques de investigación en el Océano Ártico Central y, aunque los ejércitos chino y ruso han realizado ejercicios militares conjuntos en el Ártico, estos se han realizado más cerca de Alaska, añadió.

Bayoumi, del Atlantic Council, dijo que dudaba que Trump tomara el control de Groenlandia por la fuerza porque es impopular tanto entre legisladores demócratas como republicanos, y probablemente "alteraría fundamentalmente" las relaciones de Estados Unidos con aliados en todo el mundo.

Estados Unidos ya tiene acceso a Groenlandia bajo un acuerdo de defensa de 1951, y Dinamarca y Groenlandia estarían "bastante contentos" de acoger una presencia militar estadounidense reforzada, dijo Mortensgaard.

Por esa razón, "destruir la alianza de la OTAN" por algo que Trump ya ha hecho no tiene sentido, dijo Ulrik Pram Gad, experto en Groenlandia en el DIIS.

Los acuerdos bilaterales pueden apoyar el esfuerzo

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo esta semana a un grupo selecto de legisladores estadounidenses que la intención de la administración republicana era comprar eventualmente Groenlandia, en lugar de usar la fuerza militar. Funcionarios daneses y groenlandeses han declarado anteriormente que la isla no está en venta.

No está claro cuánto podría costar comprar la isla, ni si Estados Unidos la compraría a Dinamarca o Groenlandia.

Washington también podría aumentar su presencia militar en Groenlandia "mediante la cooperación y la diplomacia", sin apoderarse de ella, dijo Bayoumi.

Una opción podría ser que EE. UU. obtuviera un veto sobre las decisiones de seguridad tomadas por el gobierno groenlandés, como ha hecho en islas del Océano Pacífico, dijo Gad.

Palaos, Micronesia y las Islas Marshall tienen un Pacto de Libre Asociación, o COFA, con Estados Unidos.

Eso daría a Washington el derecho a operar bases militares y tomar decisiones sobre la seguridad de las islas a cambio de garantías de seguridad estadounidenses y alrededor de 7.000 millones de dólares de asistencia económica anual, según el Servicio de Investigación del Congreso.

No está claro cuánto mejoraría eso respecto a la estrategia de seguridad actual de Washington. Estados Unidos ya opera la remota Base Espacial de Pituffik en el noroeste de Groenlandia y puede traer tantas tropas como quiera según los acuerdos existentes.

Se espera que las operaciones de influencia fracasen

La política groenlandesa Aaja Chemnitz dijo a The Associated Press que los groenlandeses quieren más derechos, incluida la independencia, pero no quieren formar parte de Estados Unidos.

Gad sugirió que las operaciones de influencia para persuadir a los groenlandeses a unirse a EE.UU. probablemente fracasarían. Dijo que esto se debe a que la comunidad en la isla es pequeña y el idioma es "inaccesible".

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, convocó en agosto al máximo funcionario estadounidense en Dinamarca para quejarse de que "actores extranjeros" intentaban influir en el futuro del país. Los medios daneses informaron que al menos tres personas con vínculos con Trump llevaron a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia.

Incluso si Estados Unidos lograra tomar el control de Groenlandia, probablemente vendría acompañado de una factura importante, dijo Gad. Esto se debe a que los groenlandeses actualmente tienen ciudadanía danesa y acceso al sistema de bienestar danés, incluyendo atención sanitaria y escolarización gratuitas.

Para igualar eso, "Trump tendría que construir un estado de bienestar para los groenlandeses que no quiere para sus propios ciudadanos", dijo Gad.

Es poco probable que se resuelva el desacuerdo

Desde 1945, la presencia militar estadounidense en Groenlandia ha disminuido de miles de soldados en 17 bases e instalaciones a 200 en la remota Base Espacial de Pitufik, en el noroeste de la isla, dijo Rasmussen el año pasado. La base apoya operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo a Fox News el jueves que Dinamarca ha descuidado sus obligaciones de defensa antimisiles en Groenlandia, pero Mortensgaard afirmó que tiene "poco sentido criticar a Dinamarca", porque la razón principal por la que EE. UU. opera la base de Pituffik en el norte de la isla es para proporcionar detección temprana de misiles.

El mejor resultado para Dinamarca sería actualizar el acuerdo de defensa, que permite a EE.UU. tener presencia militar en la isla y que Trump lo firme con una "firma dorada", dijo Gad.

Pero sugirió que eso es poco probable porque Groenlandia es "útil" para el presidente estadounidense.

Cuando Trump quiere cambiar la agenda informativa —incluyendo distraer de los problemas políticos internos— "puede simplemente decir la palabra 'Groenlandia' y esto vuelve a empezar", dijo Gad.