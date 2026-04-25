COE mantiene 9 provincias en alerta amarilla y 13 en alerta verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció que mantendrá 9 provincias en alerta amarilla y 13 en alerta verde debido a una vaguada que continúa generando lluvias en gran parte del país, con riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las provincias en alerta amarilla son: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Montecristi, Santiago y La Vega, además de la provincia Santo Domingo y San Juan.

En alerta verde están: Samaná, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Elías Piña, Monte Plata, Hato Mayor, San Cristóbal, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Peravia, San José de Ocoa, Valverde, Distrito Nacional y Santiago Rodríguez.

El organismo indicó que, aunque en horas de la mañana predominan nubes dispersas, en la tarde se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, condiciones que podrían extenderse durante la noche en algunas zonas.