Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Estados Unidos

Política migratoria de Donald Trump

La cantidad de visas que revocó Estados Unidos, incluyendo estudiantes "sospechosos"

Asimismo, el organismo fue enfático al señalar que continuarán las repatriaciones, especialmente de migrantes indocumentados vinculados a delitos.

boletín de visas.

boletín de visas.

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 100 mil visas.

La institución divulgó la información a través de la plataforma X, donde detalló quiénes fueron afectados por la medida. Según la publicación, se cancelaron 8.000 visas de estudiantes y 2.500 visas especializadas correspondientes a personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas.

Asimismo, el organismo fue enfático al señalar que continuarán las repatriaciones, especialmente de migrantes indocumentados vinculados a delitos.

“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”, enfatizó el Departamento de Estado.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking