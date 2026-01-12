La cantidad de visas que revocó Estados Unidos, incluyendo estudiantes "sospechosos"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 100 mil visas.

La institución divulgó la información a través de la plataforma X, donde detalló quiénes fueron afectados por la medida. Según la publicación, se cancelaron 8.000 visas de estudiantes y 2.500 visas especializadas correspondientes a personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas.

Asimismo, el organismo fue enfático al señalar que continuarán las repatriaciones, especialmente de migrantes indocumentados vinculados a delitos.

“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”, enfatizó el Departamento de Estado.