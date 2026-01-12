Política migratoria de Donald Trump
La cantidad de visas que revocó Estados Unidos, incluyendo estudiantes "sospechosos"
Asimismo, el organismo fue enfático al señalar que continuarán las repatriaciones, especialmente de migrantes indocumentados vinculados a delitos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 100 mil visas.
La institución divulgó la información a través de la plataforma X, donde detalló quiénes fueron afectados por la medida. Según la publicación, se cancelaron 8.000 visas de estudiantes y 2.500 visas especializadas correspondientes a personas que tuvieron encuentros con la policía estadounidense por actividades delictivas.
“Seguiremos deportando a estos matones para mantener a Estados Unidos seguro”, enfatizó el Departamento de Estado.