SOMOS Community Care entrega miles juguetes a niños en Alto Manhattan

Nueva York. SOMOS Community Care, la red de más de 2,500 médicos como miembros, que dirige el galeno dominicano Ramón Tallaj, para garantizar una mejor atención médica para las comunidades de bajos ingresos, distribuyó más de dos mil juguetes a niños del Alto Manhattan por motivo de la navidad.

A la actividad se unieron la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y los ex jugadores de Grandes Ligas Julián Tavárez, Mariano Rivera.

Por su parte, la gobernadora Hochul expres٠ «está convencida que entre más se asegure que las niñas y niños tengan infancias felices, se tendrán ciudadanas y ciudadanos de bien.

Mientras, el doctor Tallaj sostuvo «estamos aquí con todo el amor, cumpliendo el sueño de entregarle a nuestros pequeños su regalo del Niño Jesús. Estamos super felices de llenarlos de alegría», indico el reconocido médico.

Rivera, ex lanzador panameño precisó «me entusiasma volver a participar de esta acción, la cual es posible gracias a las valiosas organización y aportación de SOMOS que por 25 años consecutivos dirige esta misión que genera alegría a los niños latinos en NYC.

Asimismo, el tambien ex lanzador Tavarez, precisó «este es un día muy especial, somos afortunados de poder estar aquí con los niños de Washington Heights, recibiendo estos regalos», celebró y aplaudo el gesto del doctor Tallaj, «Chairman of The Board de SOMOS Community Care».

Tanto Rivera como Tavarez recordaron, mientras contaban sus historia de niñez, que no en todos los hogares hay las mismas posibilidades y oportunidades, por lo que consideraron como muy sobresaliente que de manera generosa SOMOS entregara estos obsequios para que los menores puedan disfrutar de un regalo, un juguete nuevo para esta época.

En esta convivencia, que lució un escenario de Navidad y elementos de decoración a gran escala, compartieron una tarde de música navideña y alegría para los niños con personajes alusivos al espíritu navideño, Santa Claus y demás, junto a los voluntarios que se unieron para que los festejos salieran por todo lo alto.

Los niños, con el fin de disfrutar las fiestas decembrinas en un ambiente de mucho amor y fomentando los valores y las tradiciones, recibieron además, bizcochos, hot dogs y jugos.

El acto se llevó este martes en el Teatro United Palace, ubicado en Broadway con la calle 175, en el Alto Manhattan.