Congresista supera 5 a 1 a su más cercana oponente en recolección de firmas D-13

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El congresista Adriano Espaillat ha consolidado una ventaja significativa de cara a las primarias demócratas al Congreso de los Estados Unidos, al superar cinco a uno a su más cercana oponente en la recolección de firmas necesarias en el distrito 13 para aparecer en la boleta electoral del próximo 23 de junio.

De acuerdo con datos de la Junta de Elecciones del Estado de NY, Espaillat depositó más de 20,000 firmas válidas, mientras que su contendiente Darializa Avila Chevalier presentó alrededor de 4,000.

Aunque el mínimo legal requerido es de 1,250 firmas, en la práctica los candidatos suelen entregar un número considerablemente mayor para prevenir posibles impugnaciones durante el proceso de validación.

Analistas políticos señalan que esta amplia diferencia en la recolección de firmas refleja no solo una sólida estructura organizativa por parte del congresista, sino también un alto nivel de movilización de base en el distrito.

Asimismo, la presencia de múltiples aspirantes en la contienda contribuye a la fragmentación del voto opositor, lo favorece a Espaillat, quien cuenta con un voto duro consolidado y con las ventajas propias de ser el incumbente.

En el ámbito financiero, la brecha también es notable. Según reportes de la Comisión Electoral Federal, hasta el momento Espaillat ha recaudado $1,114,268, en contraste con los $118,195 reportados por Avila Chevalier. Esta diferencia refuerza la capacidad operativa del congresista para sostener una campaña competitiva en medios, organización territorial y movilización electoral.

Durante su gestión en el Congreso, Espaillat ha impulsado iniciativas clave en favor de las comunidades trabajadoras, incluyendo inversiones en infraestructura, financiamiento para escuelas públicas, programas de vivienda asequible y apoyo a pequeños negocios.

Además, ha sido una voz destacada en temas de inmigración, abogando por políticas más inclusivas y protecciones para comunidades vulnerables.

En particular, el congresista ha mantenido una postura firme en defensa de los derechos de los inmigrantes, promoviendo medidas para limitar prácticas de detención y deportación que afectan a familias trabajadoras.

Espaillat ha respaldado llamados a reformar profundamente el sistema migratorio, incluyendo su apoyo a propuestas para desmantelar ICE, al considerar que su funcionamiento actual ha generado abusos y falta de rendición de cuentas.

Su liderazgo también se ha traducido en la obtención de fondos federales para proyectos comunitarios en el distrito, contribuyendo a mejoras en espacios públicos, centros educativos y servicios esenciales. Estas acciones han fortalecido su perfil como un legislador cercano a las necesidades de sus electores.

Con una combinación de organización territorial, respaldo financiero, logros legislativos y una base electoral sólida, Espaillat se perfila como un fuerte contendiente para retener la nominación demócrata en las primarias de junio.