Consumidores de EEUU compran en línea cerca de 12 mil millones de dólares durante Black Friday.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los consumidores de Estados Unidos gastaron durante el Black Friday 11.800 millones de dólares en compras en línea, un 9,1 % más que el año anterior, según la firma Adobe Analytics.

En un comunicado, la entidad indica que el tráfico en línea tuvo su pico más alto entre las 10:00 y las 14:00 hora este, un periodo en el que los compradores gastaron 'online' 12,5 millones de dólares por minuto.

La firma anota, además, que las ventas en Internet aumentaron de manera notable en el caso de las consolas de videojuegos (1.900 %); los televisores (un 1.740 %); auriculares y altavoces (1.700 %) y refrigeradores (1.630 %), entre otros.

En concreto, hubo fuertes rebajas en sectores como el de juguetes, donde los descuentos alcanzaron el 30 % sobre el precio original, así como en la electrónica (29 %), los televisores (24 %) o la ropa (25 %).

En su caso, entre los juguetes más vendidos figuran productos de LEGO, pistolas Nerf, juegos de mesa o cartas Pokémon, mientras que de las consolas más vendidas destacan la Nintendo Switch 2, la Xbox Series X y la PlayStation 5.

El papel de las redes sociales y la IA

Este año, el 55,2 % de las ventas en Internet se realizaron desde dispositivos móviles, lo que supone un total de 6.500 millones de dólares.

"El móvil es ahora la forma dominante de compra durante la temporada navideña, algo que tiende a apoyar compras impulsivas y, por lo tanto, a aumentar el crecimiento del comercio electrónico", apunta la entidad.

De acuerdo con Adobe, el ingreso procedente de redes sociales representó el 3,4 % de las compras en línea, un incremento interanual del 54,5 %.

La inteligencia artificial (IA) también jugó un papel fundamental en este Black Friday, pues el tráfico generado por esta tecnología hacia webs minoristas en EEUU aumentó un 805 % interanual.

Los consumidores utilizaron la IA para encontrar ofertas e investigar sobre productos, especialmente videojuegos, electrodomésticos, electrónica, juguetes y artículos de cuidado personal o para bebés.

En este sentido, los compradores que encontraron un sitio web gracias a la IA tuvieron un 38 % más de probabilidades de realizar una compra, frente a otras fuentes de tráfico.

Por otra parte, Adobe estima que durante el Día de Acción de Gracias se gastaron 6.400 millones de dólares en compras en línea, y prevé que para este fin de semana los compradores de EEUU gasten 5.500 millones de dólares hoy y otros 5.900 el domingo.

Mientras, el lunes, conocido como Cyber Monday, los consumidores se gastarán unos 14.200 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor día de compras en línea del año.

La 'Cyber Week' -periodo que incluye Acción de Gracias, Black Friday y Cyber Monday- representará aproximadamente el 17,2 % del gasto total de la temporada navideña, con 43.700 millones de dólares, un 6,3 % más interanual, según la firma.