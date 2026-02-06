Continúa la búsqueda de Nancy Guthrie

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El FBI ofreció este jueves una recompensa de hasta 50,000 dólares por información de Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino ‘TODAY’ de la cadena NBC, que se cree fue secuestrada en la madrugada del domingo de su casa en Arizona.

Las autoridades han advertido al público que Guthrie es considerada como “una adulta vulnerable” con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

Así lo indicó el portal El Nuevo Herald.

Mientras que EFE, señaló que la desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino «Today» de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recogidas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.