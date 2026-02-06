Vuelo 301 de Birgenair: la tragedia aérea que marcó a República Dominicana hace 30 años

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 6 de febrero de 1996, República Dominicana vivió una de las noches más trágicas de su historia reciente. El vuelo 301 de la aerolínea turca Birgenair, operado en conjunto con la empresa dominicana Alas Nacionales, despegó del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata con destino a Frankfurt, Alemania. Minutos después del despegue, el Boeing 757 cayó al océano Atlántico, a unos 26 kilómetros de la costa norte.

Las 189 personas a bordo , 76 pasajeros y 13 tripulantes, perdieron la vida. No hubo sobrevivientes. La magnitud del desastre conmocionó al país y al mundo, dejando una herida abierta en la memoria colectiva dominicana.

Vuelo 301

Las investigaciones posteriores revelaron que la causa principal del accidente fue la obstrucción del tubo Pitot, un instrumento esencial para medir la velocidad del avión. Esta falla técnica provocó lecturas erróneas en los sistemas de navegación, lo que llevó a la tripulación a tomar decisiones equivocadas en un momento crítico.

El piloto automático, guiado por datos incorrectos, agravó la situación. La aeronave entró en pérdida y se precipitó al mar. El informe final señaló también deficiencias en el mantenimiento del avión, que había estado estacionado durante semanas en condiciones tropicales sin la protección adecuada.

El impacto del accidente fue devastador para Puerto Plata, donde muchos residentes participaron en las labores de rescate y recuperación.

Durante días, los restos del avión y de las víctimas fueron recuperados por equipos locales e internacionales, en medio de un ambiente de dolor y solidaridad. Las familias dominicanas y extranjeras afectadas por la tragedia iniciaron un largo proceso de duelo, marcado por homenajes, litigios y reclamos de justicia.