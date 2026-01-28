Crónica de un caso brutal: lo que reveló el dominicano ( Randy Santos ) acusado en Nueva York

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Randy Santos, un dominicano de 31 años, enfrenta juicio en un tribunal estatal de Manhattan acusado de una de las masacres más estremecedoras ocurridas en la ciudad en 2019. Armado con una barra metálica de 1,2 metros, atacó a cinco hombres que dormían en las calles de Chinatown, causando la muerte de cuatro de ellos y dejando a otro gravemente herido.

La defensa: voces y esquizofrenia

Su abogada, Marnie Zien, sostiene que Santos no es penalmente responsable, ya que padecía esquizofrenia diagnosticada meses antes de los hechos y escuchaba voces que le ordenaban matar a 40 personas o morir él mismo. “Necesitaba que las voces se detuvieran. No veía otra salida”, declaró Zien ante el jurado.

La defensa busca que Santos sea enviado a un centro psiquiátrico en lugar de recibir una condena de prisión. Sin embargo, lograr una absolución por demencia en Nueva York es difícil: el jurado debe convencerse de que el acusado no comprendía las consecuencias de sus actos ni distinguía entre el bien y el mal.

La acusación: pruebas contundentes

El fiscal adjunto Alfred Peterson presentó un relato crudo: un video de vigilancia muestra a Santos levantando la barra y golpeando repetidamente la cabeza de una víctima. Testigos lo vieron atacar a otro hombre en la calle Bowery. La policía lo detuvo con el arma aún cubierta de sangre y cabello, con su ADN en un extremo y fluidos de las víctimas en el otro.

Peterson insistió en que Santos sabía lo que hacía: miró a su alrededor para asegurarse de que no había testigos, esperó a que un peatón se alejara y luego continuó el ataque. Incluso reconoció ante la policía: “Sí, ese soy yo”, al ver las imágenes del crimen.

Antecedentes de violencia

Santos, que emigró de niño desde República Dominicana, acumulaba al menos seis arrestos previos por agresiones, incluyendo golpear a un turista en el metro y atacar a un indigente en un refugio. Durante su última estancia en prisión, fue diagnosticado con esquizofrenia, pero nunca siguió el tratamiento recomendado tras su liberación en agosto de 2019.

El veredicto pendiente

El jurado decidirá si Santos será condenado a cadena perpetua o internado en un centro psiquiátrico. El caso recuerda otros juicios en Nueva York donde la defensa por demencia ha tenido resultados mixtos: en 2022 un conductor fue exculpado tras atropellar a una multitud en Times Square, mientras que en 2018 una niñera fue hallada culpable de asesinar a dos niños pese a alegar enfermedad mental.