¿Qué ha pasado con la investigación sobre la desaparición de Brianna Genao?

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este miércoles que las investigaciones sobre la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrida el 31 de diciembre del 2025 en la provincia Puerto Plata, continúan abiertas.

“En el caso de la niña Brianna (Genao), en Sosúa, la investigación no se ha cerrado”, aseguró la funcionaria al ser cuestiona sobre el tema.

Señaló que, desde el primer instante en que las familias de la pequeña de tan solo tres años notificaron su desaparición, las autoridades policiales y del Ministerio Público se presentaron en una vivienda de dos niveles, de color verde, ubicada en la comunidad de Barrero, lugar donde la niña fue vista jugando por última vez.

“Desde el primer día se dio asistencia; la familia notificó a las 8 de la noche a la Policía Nacional, la cual se apersonó y, desde entonces, conjuntamente con el Ministerio Público, se ha estado en investigaciones, interrogatorios y en todo lo que ustedes se puedan imaginar, donde incluso la ministra de Interior ha participado en las reuniones que ha llevado a cabo el DICRIM con la Procuraduría General de la República”, detalló.

En cuanto a las informaciones que trascendieron en medios de comunicación, sobre que presuntamente agentes de la institución del orden habrían propinado una golpiza a los supuestos tíos de Brianna, quienes revelaron que la habían violentado, respondió:

“No hay evidencia de eso, ya que lo que se tiene es simplemente un testimonio. Ustedes saben que, más que el testimonio, debemos encontrar también hallazgos y pruebas para poder vincular la responsabilidad penal de una persona. Entonces, no se puede actuar tampoco a la ligera”.

Además, Faride Raful garantizó que no descansarán hasta esclarecer el caso, que ha consternado nuevamente a la sociedad tanto dominicana como internacional.

Las declaraciones de la excongresista fueron realizadas durante una entrevista en el programa de televisión Hoy Mismo Matinal.