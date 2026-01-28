Juez Juan Tomás Mercedes asegura que mayoría de salas Departamento Judicial de SPM trabajan al día

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El magistrado Juan Tomás Mercedes Payano, juez presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, afirmó que la mayoría de las salas en esa demarcación trabajan al día, “algo impensable hace pocos años, pues donde antes había rezago, hoy hay orden y seguimiento permanente”.

Durante una audiencia solemne realizada en la sede de ese departamento judicial, el magistrado Payano Mercedes subrayó que “hoy dimos un paso histórico, la mora dejó de ser un rasgo permanente del sistema y la justicia dominicana aprendió a respetar el tiempo de las personas, que es también respetar sus derechos.

Destacó que se han dado pasos firmes hacia la modernización digital y que el esfuerzo por reducir la mora judicial no son metas estadísticas, sino respuestas concretas al clamor de una sociedad que exige resultados justos.

Señaló que, con su esfuerzo, cada tribunal del país está aportando a un sistema más previsible, eficiente y confiable.

Resaltó que hoy la justicia llega a más personas, a más lugares y con menos barreras, gracias a que los servicios digitales abrieron la puerta a una justicia cercana, especialmente para los más vulnerables.

“Cada sede judicial del país, grande o pequeña, siente el impacto de esta nueva forma de servir. La infraestructura moderna, digna y accesible es también parte de nuestro compromiso con la ciudadanía”, apuntó.

Expuso que la justicia es la columna vertebral de la democracia y que sin un sistema judicial independiente, transparente y eficiente, el concepto de libertad pierde su sentido.

Asimismo, manifestó que se avanza hacia un sistema penal que resuelve conflictos sin prolongar sufrimientos y que la cultura del acuerdo ha demostrado que es posible cerrar casos rápidos.

Insistió en que las resoluciones alternas de conflictos benefician a las víctimas, reducen la prisión preventiva y mejoran la convivencia social, “en varios departamentos ya vemos tasas históricas de acuerdos, fruto de coordinación real entre jueces, Ministerio Público y Defensa Pública”.

El magistrado Payano recordó que el Plan Justicia del Futuro 2034 es la ruta para garantizar un sistema eficiente, accesible y confiable en todo el país, proponiendo metas claras con cero mora, acceso universal y servicios 100% digitales.

“La justicia la construimos entre todos; cada esfuerzo cuenta y cada paso suma. Lo logrado es motivo de orgullo, pero también un compromiso para seguir avanzando”, concluyó.