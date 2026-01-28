El PLD convoca Comité Central para aspirantes a elecciones del 2028

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), decidió convocar para febrero al Comité central de la organización, con el objetivo de presentar la lista preliminar de los aspirantes presidenciales que desean competir en las elecciones del 2028.

La ley 20-23, Orgánica del Régimen Central establece que los candidatos presidenciales deben de ser presentados en el 2027, ya el partido político dio sus primeros pasos para escoger el próximo aspirante a la presidencia de la República que sería posteriormente ratificado como candidato en los plazos debidos.

El secretario general, Johnny Pujols, informó que el próximo 22 de febrero se mostraran el listado de los dirigentes que desean participar en las boletas presidencial de caras a las elecciones del 2028. Además, el próximo 12 de febrero se reunirán el comité Central para definir todos los puntos establecidos.

Algunos de los dirigentes que figuran para las próximas candidaturas a las presidencias del PLD son Abel Martinez, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito entre otros candidatos.