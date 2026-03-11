Cuatro personas muertas por balas en una misma casa

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. La tranquila ciudad de Berkeley Township, en este estado, con cerca de 43 mil habitantes, entre ellos decenas de familias dominicanas, de otras etnias, se estremeció la mañana de este martes por cuatro personas que fallecieron a causa de balas en el interior de una misma casa.

El trágico suceso, que preliminarmente la policía describe como un aparente homicidio-suicidio, ocurrió en la avenida Fairwood, alrededor de las 5:00 a.m.

Las autoridades informaron que tres personas fallecieron por disparos dentro de la casa. El presunto pistolero fue hallado también con una herida de bala aparentemente autoinfligida y luego declarado muerto en un hospital en Toms River.

Las víctimas y sus posibles vínculos no han sido revelados, tampoco sus identidades ni nacionalidad.

Entre los últimos casos de violencia doméstica sucedidos en Nueva Jersey, se pueden citar: en enero, un joven de 29 años fue abatido por la policía tras enfrentarse a ellos con un cuchillo en una casa en NJ, donde luego fueron hallados tres parientes muertos.

A fines de febrero, una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física, antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte.

También ese mes, Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor, Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos, niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en NJ.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que afectan cada año a 10 millones de personas en Estados Unidos.

Los casos son constantes en NYC y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad.

Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes de violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales, y unos 65 homicidios anuales.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que sea víctima o sospeche que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Llamar al 911, 988 o al 1-800-942-6906, a la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org Revisar información en las líneas: https://nycwell.cityofnewyork.us/es/. Asimismo, enviar un mensaje de texto con la palabra “WELL” al 65173.