Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) revela de acuerdo a registros extraoficiales sistematizados, en el país se produjeron 205 ejecuciones extrajudiciales, en el 2025, presuntamente cometidas por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, indica que monitoreo independiente establece que entre los años 2018 y 2025, en el país se registraron unas 4,575 muertes de personas a manos de miembros de la Policía Nacional, las cuales, en su gran mayoría, “fueron clasificadas por los propios organismos policiales como resultado de supuestos “intercambios de disparos”. El informe del organismo de los derechos humanos encabezado por el doctor Manuel María Mercedes, afirma que durante el año 2025, se constató, además, la continuidad de ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana. Señala que, en este contexto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que solo durante el año en 2025, más de 100 agentes de la Policía Nacional fueron sometidos a la justicia, tras incurrir en acciones que comprometen gravemente su responsabilidad penal.

Declara que el informe institucional presenta que, desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha, al menos 7,467 agentes de la Policía Nacional han sido sometidos a algún tipo de proceso disciplinario por incurrir en uso excesivo de la fuerza y faltas graves.

De la cifra, solo 378 corresponden a oficiales superiores, “lo que evidencia una marcada concentración de las sanciones en los rangos bajos y medios de la institución”. Explica que del universo de agentes disciplinados, 2,616 eran raso, 2,138 cabo, 652 sargento, y 548 sargento mayor. Asimismo, 541 segundo tenientes, 396 primeros tenientes, 245 capitanes y 163 mayores. Además, 112 tenientes coroneles y 56 coroneles. El análisis manifiesta que que en el 5% de los casos, las víctimas no registraban ninguna acusación policial previa, mientras que en al menos un 2 % fueron abatidas por el simple hecho de no detenerse ante un requerimiento policial. Mercedes precisó que el Informe de Derechos Humanos del 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por agentes estatales en la República Dominicana. Resalta que detrás de las muertes ocasionadas la Policía y de las Fuerzas Armadas emergen patrones de abuso de autoridad, errores operativos, incentivos institucionales perversos como la búsqueda de ascensos.