Demanda de Donald Trump contra la BBC irá a juicio: ¿en qué fecha será?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un juez estadounidense ordenó este jueves someter a juicio en febrero de 2027 la demanda por un total de 10.000 millones de dólares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la BBC por supuestamente haber editado de forma "engañosa" su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental.

Los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida muestran que el juez Roy K. Altman rechazó la solicitud de desestimar el caso que pidió la BBC, que en enero alegó que el tribunal carece de "jurisdicción personal" sobre la emisora del Reino Unido y que Trump ha "fracasado a la hora de fundamentar una reclamación" por daños.

"Este asunto está destinado a un juicio durante el calendario de dos semanas de la Corte que comienza el 15 de febrero de 2027", indicó la resolución de Altman.

La orden también pidió a las partes que escojan mediadores el próximo marzo y que en septiembre inicien la selección de testigos expertos.

Trump presentó en diciembre una demanda, con dos reclamos por 5.000 millones de dólares cada uno, en la que acusa a la BBC de difamación por la edición "maliciosa" de un documental emitido días antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, y de vulnerar una ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas.

El documental en cuestión, titulado '¿Trump: segunda oportunidad?', se emitió en el programa Panorama de la BBC y habría unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios", una edición que él considera "falsa, difamatoria y maliciosa".

En su solicitud para desestimar el caso, la BBC negó que se distribuyera en la plataforma BritBox, que transmite programas británicos en Estados Unidos y otros países, y sostuvo que el republicano no puede demostrar que se editó con "malicia real".

Si bien la cadena británica se disculpó el año pasado por su "error", rechazó pagarle una indemnización y dijo que se defendería ante los tribunales de su demanda.

La polémica por este caso llevó a la dimisión el 9 de noviembre pasado del director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa de informativos, Deborah Turness, así como de un miembro del consejo supervisor de la cadena pública.