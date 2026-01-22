Demócratas buscan bloquear los fondos de ICE y reemplazarlo con una nueva agencia en EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Demócratas en el Congreso estadounidense buscan bloquear los fondos del Servicio de Inmigración de Aduanas (ICE) y reemplazarlo con una nueva agencia que dependa del Departamento de Justicia, expuso a EFE el congresista Ro Khanna, progresista de California que lidera el esfuerzo.

Líderes del partido han anunciado su voto contra los fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) porque "el presupuesto de ICE literalmente va a triplicarse", denuncia Khanna, al añadir 18.000 millones de dólares anuales por cuatro años a sus recursos usuales, que ya ascienden a 10.000 millones de dólares al año.

"Necesitamos votar para recortar los fondos de ICE. Francamente, necesitamos demoler ICE y empezar una nueva agencia federal que esté bajo el Departamento de Justicia. Pero es inaceptable que cualquier demócrata vote por este hinchado presupuesto de ICE", indicó el representante demócrata por California en una entrevista.

La oposición de los demócratas a más financiamiento para ICE ocurre tras difundirse, el 3 de enero, que su fuerza creció un 120 % tras contratar a 12.000 agentes, con lo que ahora totaliza 22.000.

Esto ocurre por la "gran y hermosa ley" que el presidente Donald Trump firmó el año pasado y que la convertirá en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

"Quiero garantizar que todos los demócratas se opongan a esto. No podemos tener demócratas cómplices en financiar un ICE que está deteniendo ciudadanos estadounidenses, matando ciudadanos estadounidenses, cometiendo atroces violaciones de derechos humanos en inmigrantes", argumentó Khanna.

Reemplazar ICE

La presión contra ICE se ha elevado este año tras la muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años a la que un agente migratorio le disparó el 7 de enero durante un operativo en Mineápolis, lo que ha intensificado las protestas a nivel nacional.

Tras el hecho, una encuesta de YouGov y The Economista mostró el 13 de enero que por primera vez hay más estadounidenses, 46 % frente a 43 %, que apoyan abolir a ICE, creada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

"Esto no es algo que la mayoría de los estadounidenses apoye. Por supuesto, la gente apoya la aplicación de la ley e inmigración, pero esto no deberían hacerlo matones y no debería hacerse en una forma ilegal. Necesita estar bajo el Departamento de Justicia", insistió Khanna.

Aunque analistas advirtieron en el pasado de costos políticos por apoyar el fin de ICE, el legislador argumentó que la opinión pública ha cambiado ante los abusos documentados, como la muerte de Good y de migrantes, por lo que "cada vez hay más demócratas que dicen que esta agencia necesita desmantelarse y reemplazarla".

Un sitio para denunciar abusos

En este contexto, los demócratas del Comité de Vigilancia del Congreso lanzaron un 'ICE Dashboard', un sitio web en el que documentan los presuntos abusos de la agencia y las personas pueden denunciar violaciones a sus derechos humanos.

Khanna prometió que, si los demócratas recuperan el Congreso tras las elecciones intermedias del próximo noviembre, investigarán de manera formal estas denuncias, incluyendo la muerte de migrantes bajo custodia de ICE, como los tres que ya han fallecido en enero, tras el récord de más de 30 de 2025.

"Si ven violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de ICE, ya sea en la forma en la que tratan a ciudadanos estadounidenses o inmigrantes en sus comunidades, o durante un operativo, o un centro de detención, vengan al sitio del Comité de Vigilancia, repórtenlo y lo investigaremos", mencionó.