DOCCS incauta dron contenía contrabando y sobrevolaba cárcel en NY

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Departamento Correccional del Estado de NY (DOCCS) anunció este miércoles que incautó un dron que contenía contrabando que sobrevolaba el centro penitenciario de Marcy, en el condado de Oneida, al norte del estado, a 385 kilómetros de la Gran Manzana.

En dicha cárcel, con capacidad para 1,522 reclusos, cumplen prisión decenas de dominicanos, entre otras etnias.

DOCCS detectó el dron aproximadamente a la 1:00 de la madrugada sobrevolando las instalaciones, dejando caer un paquete que fue recuperado por el personal de la prisión.

La policía incautó dos cuchillos de ocho pulgadas de largo y de doble filo, 530 gramos de una sustancia desconocida que la policía describió como “verde” y “de hojas”, así como cinco hojas de papel tamaño normal, saturadas con sustancias químicas desconocidas descritas como “intoxicantes”.

Asimismo, se halló un teléfono celular, dos cortapelos con cargadores y accesorios, cuatro pañuelos, y cables que sobresalían, lo que motivó la intervención del escuadrón antibombas de la policía estatal de NY. La investigación posterior determinó que el paquete no representaba una amenaza inmediata y que había sido abierto.

“El uso de drones para entregar armas, drogas y teléfonos celulares es una amenaza inminente, aunque en constante evolución, a la que se enfrenta nuestro sistema penitenciario, mientras seguimos cerrando otras vías de entrada de contrabando en nuestras instalaciones”, declaró el comisionado del Departamento de Correcciones, Daniel Martuscello.