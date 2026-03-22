Desde los Premios Soberanos hasta el aumento del combustible, las más leídas de la semana

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Les traemos el top 10 de las noticias más leídas en la semana de periódico Hoy. Un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto.

1- Lista de todos los ganadores de los Premios Soberano 2026

Premios Soberanos

La gala número 40 de los Premios Soberano celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, reunió lo mejor del arte y la cultura dominicana, con reconocimientos que abarcaron música, televisión, cine, teatro y nuevas plataformas digitales.

2- En la guerra contra Irán el tiempo no juega a favor de Estados Unidos

Arte

A quince días de iniciada la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el desarrollo del conflicto empieza a cuestionar el cálculo estratégico que aparentemente motivó el inicio de las hostilidades: la posibilidad de una victoria rápida basada en la superioridad militar. Lejos de confirmarse ese escenario, los acontecimientos comienzan a perfilar una confrontación más compleja, con implicaciones regionales, económicas y políticas que reducen la probabilidad de una solución rápida y clara a favor de Washington.

3-Nueva cédula RD: centros que operarán 24 horas y cómo acudir

JCE

La Junta Central Electoral (JCE) anunció que a partir del 12 de abril iniciará el proceso de renovación y entrega de la nueva cédula de identidad y electoral en el país, bajo un esquema progresivo por mes de cumpleaños, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un servicio ordenado.

4-Estados Unidos vs. Venezuela: así se construyó la final del Clásico Mundial y los detalles del partido decisivo

Pelota

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está aquí.



La selección de Estados Unidos aseguró su boleto la noche del domingo con una victoria sobre la República Dominicana y ahora se enfrentará a Venezuela, que derrotó a Italia el lunes por la noche. Estados Unidos y Venezuela se medirán en el juego por el campeonato el martes a las 8 p.m. ET por FOX y FOX Deportes.

5-¿Si cumpliste años antes de abril, debes esperar un año para sacar la nueva cédula?

Nueva cedula electoral

La Junta Central Electoral (JCE) iniciará este domingo 12 de abril el proceso de entrega masiva de la nueva cédula de identidad y electoral, habilitando 190 centros de cedulación en todo el país. El presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo, explicó que el proceso contará con varios horarios, dependiendo del tipo de centro y del mes de nacimiento del ciudadano.

6- Narciso Isa Conde sufre caída y presenta fractura en el pómulo derecho

Narciso Isa Conde

El político y escritor, Narciso Isa Conde, informó que sufrió una caída el pasado domingo mientras se desplazaba hacia una actividad relacionada con la reunificación del Movimiento Caamañista y Fuerza de la Revolución, en San Cristóbal.

De acuerdo con el propio Isa Conde, el incidente se produjo por una irregularidad en el asfalto y la proximidad de un vehículo, lo que provocó que cayera al pavimento.

7- Reforma educativa en RD: lo que propone el ministro sobre aumento salarial y cambios al sistema

Escuelas

El Ministerio de Educación de la República Dominicana dio a conocer un conjunto de seis prioridades estratégicas que marcarán la agenda educativa de este año, con el objetivo de elevar la calidad del sistema escolar y garantizar un aprendizaje más integral para los estudiantes.

Entre los puntos centrales se destacan el cumplimiento del calendario y horario escolar, la participación activa de los estudiantes en la vida académica, la mejora de la infraestructura escolar, el desarrollo de la carrera docente, la integración de las familias en el proceso educativo y la institucionalización de la llamada “mesa de los cinco pilares”, un espacio de coordinación y seguimiento que ya ha sesionado en distintas regiones del país.

8- Gobierno destina $15 mil MM a sectores vulnerables por crisis

Gobierno

El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó anoche el Consejo de Gobierno 56 en que participaron 13 representantes del sector empresarial y en que se determinó destinar RD$15 mil millones para los sectores vulnerables que podrían ser afectados por la crisis generada por la guerra en Medio Oriente.

Afirmaron que es “muy poco probable que en el país haya una crisis macroeconómica. El país está estable”.

9- Luis Abinader inaugura Juegos de la Mujer 2026 y entrega complejo en Ciudad Juan Bosch

Juegos mujer

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dejó este jueves formalmente inaugurados los Juegos Deportivos de la Mujer 2026, en un acto celebrado en Ciudad Juan Bosch, donde además encabezó la entrega del moderno complejo deportivo de esa comunidad, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de la equidad de género en la República Dominicana.

“Estoy seguro que este será un gran evento”, apuntó el mandatario. “Felicito a Kelvin Cruz y a todo su equipo, porque hemos impulsado torneos para mejorar la calidad de vida de nuestra juventud. Participemos con entusiasmo, pasión y prudencia, pero sobre todo con un sentido de compañerismo, porque de eso se trata el deporte”, indicó.

10- Suben los combustibles en RD: qué le espera a la economía y cómo Haití podría ser una “oportunidad”

Combustible

La subida de los combustibles en República Dominicana, impulsada por el impacto de la guerra en Medio Oriente, podría ser apenas "el principio de un proceso de alza generalizada", sin embargo, Haití pudiera ser "una oportunidad" para amortiguar los efectos.

Expertos analizaron en entrevistas para el periódico HOY el efecto dominó que tendría el enfrentamiento: