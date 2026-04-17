Dominicanas entre “home attendants” inician huelga en NYC por mejores condiciones laborales

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Miles de dominicanas figuran entre las cuidadoras de atención domiciliaria a personas (home attendants) en esta ciudad, que este jueves iniciaron una huelga de hambre para exigir una ley que ponga fin a los turnos dobles, donde solo les pagan 13 horas.

De las 147,144 cuidadoras de atención domiciliaria, el 71 % son inmigrantes, el 40 % casi latinas, y el 89 % mujeres.

La protesta la iniciaron a las afueras de la sede del gobierno municipal en Downtown Manhattan, y entre sus alegatos destacaban que llevan años pidiendo al gobierno municipal medidas para proteger sus derechos, y quienes aseguran estar “cansadas de no ser escuchadas”.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, las traicionó, ya que hace cinco semanas se comprometió a incluir el proyecto de ley 303, que eliminaría los turnos de 24 horas en ese gremio, y no lo hizo, sostienen.

Asimismo, acusaron a la gobernadora de este estado, Kathy Hochul, de darles la espalda.

“Estamos cansadas de que se nos siga ignorando mientras más mujeres que hacemos este trabajo mueren y somos tratadas con normas que permiten la esclavitud moderna”, precisaron las huelguistas.

Poner fin a la jornada laboral de 24 horas no supondrá una carga adicional para el presupuesto de la ciudad, ya que no se trata de dinero, sino de la vida y la muerte de las trabajadoras y de los pacientes que necesitan una atención de calidad”, insisten.

Tras escuchar las quejas y reclamos de las trabajadoras, el liderazgo del Concejo Municipal advirtió que la presidenta de ese organismo legislativo está analizando el proyecto de ley que busca poner fin a los turnos de 24 horas. Sin embargo, todavía no ha sido considerado para someterse a votación.