Dominicanos lamentan fallecimiento hija director Canal América en El Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Lamentaciones y pesar manifestaron decenas de dominicanos residentes en esta ciudad cuando asistieron la noche de este lunes al velatorio de la niña Iliana Jorybel Rodríguez Natera, de 13 años de edad.

El mismo se llevó a cabo en la funeraria Ortiz, ubicada en el Alto Manhattan, desde las 4:00 a 8:00 de la noche.

La menor falleció al sufrir una caída en su propio hogar en El Bronx informó su padre, George Rodríguez, director del canal de TV «Canal América», disponible en el canal 1014 en alta definición (HD) a través del servicio de cable Optimum, con estudios en El Bronx.

Se encuentra devastado junto a la madre de la menor, Iberca Natera, quienes recibieron condolencias de empresarios, profesionales, periodistas, comunitarios, activistas políticos, comerciantes y ciudadanos comunes, entre otros.

Rodríguez informó a este reportero que su hija entraría próximamente a la High School y su cuerpo será cremado.